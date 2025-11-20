اليوم.. عرض فيلم "صديق صامت" في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - يُعرض اليوم الخميس 20 نوفمبر، ضمن عروض الجالا في الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم "صديق صامت" للمخرجة إلديكو إنيدي، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة 9:00 مساءً.

"صديق صامت" فيلم روائي طويل يمتد على مدار 147 دقيقة، من إنتاج ألماني–مجري–فرنسي مشترك، ويُقدَّم باللغتين الألمانية والإنجليزية، حيث ينسج رؤية شعرية وفلسفية حول علاقة الإنسان بالطبيعة عبر الزمن.

تدور أحداث الفيلم في مدينة جامعية ألمانية، حيث تلعب شجرة جنكو عتيقة تعود إلى القرون الوسطى دور الرابط العميق بين ثلاثة أشخاص يعيش كلٌّ منهم في زمن مختلف: عالمة أعصاب تُجري تجربة علمية في عام 2020، وطالب يتواصل مع النباتات ويراقبها في عام 1972، وطالبة تستكشف قدرتها على التواصل مع الطبيعة عبر عدسة الكاميرا في عام 1908.

ومن خلال هذه الحكايات المتقاطعة، يستكشف الفيلم قوة الطبيعة الغامضة وقدرتها على إحداث تحولات عاطفية وروحية عميقة في البشر.

الفيلم من توقيع المخرجة العالمية إلديكو إنيدي، الحائزة على جوائز كبرى والمرشحة لجائزة الأوسكار. وقد نالت أعمالها مكانة بارزة في أهم المهرجانات الدولية؛ ففيلمها الروائي الأول "قرني العشرون" حصد جائزة الكاميرا الذهبية لأفضل عمل أول في مهرجان كان، وتنافس فيلمها "صائد السحر" في مهرجان البندقية، كما شارك فيلمها "تاماس وجولي" في البندقية أيضًا. وبعد فترة ابتعاد، عادت بقوة بفيلمها الشهير "عن الجسد والروح" الذي فاز بجائزة الدب الذهبي عام 2017 ورُشّح للأوسكار، بالإضافة إلى فيلم "قصة زوجتي" الذي شارك في مهرجان كان 2021.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*

و يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).

تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.