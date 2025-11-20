لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة لبلبة خلال الساعات الماضية، في تصريحات صحفية، عن تفاصيل حالة الزعيم عادل إمام الصحية قائلة: "عادل إمام كويس معندوش حاجة، وبنتكلم مع بعض في التليفون وبيهزر معايا دايمًا.. حبيبي ربنا يخليه لينا ودايما يبقى مبسوط".

وكانت الفنانة إسعاد يونس قد كشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة عن اعتزال الزعيم عادل إمام الفن نهائيًا، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قائلة: "للأسف الأستاذ عادل إمام، أعلن أنه مش هيقدم أعمال فنية تاني".

آخر أعمال عادل إمام

وعلى جانب آخر، يعد مسلسل فلانتينو هو آخر أعمال عادل إمام، حيث عرض عام 2020، وحقق من خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا في العالم العربي، حيث دارت أحداثه حول نور عبدالحميد الشهير فلانتينو وزوجته عفاف الذي يمتلك سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.