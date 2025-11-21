القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت المنتجة رشا عصفور منتجة مسلسل أزمة ثقة جائزة تقدر ب ٥٠٠٠ دولار والتي حصل عليها الفيلم الوثائقي "عندي اصدقاء اخرون I have other friends" وذلك خلال ختام سوق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يختتم فعالياته اليوم.



رشا عصفور تقدم جائزة للفيلم الوثائقي عندي أصدقاء آخرون خلال سوق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وشاركت رشا عصفور في فعاليات منها Cairo Pro - Meet وهي مبادرة جديدة تطلق هذا العام ضمن سوق القاهرة السينمائي الدولي وتعد Cairo Pro - Meet برنامجا جديدا يقام تحت مظلة سوق القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 46 للمهرجان.

الندوة ضمن فاعلية "drosos" وهو لقاء حوار تحت عنوان "قصتها.. قوتها: سد الفجوة الجندرية في السينما"

كما شاركت "عصفور" في الندوة ضمن فاعلية "drosos" وهو لقاء حوار تحت عنوان "قصتها.. قوتها: سد الفجوة الجندرية في السينما" وهذا اللقاء جمع بين الدكتورة نايلة الخاجة، المنتجة رشا عصفور، إليزابيث جاستاد والفنانة ناهد السباعي وادارت القاء الدكتور ميرفت أبو عوف

وكانت آخر مشاركة للمنتجة رشا عصفور حفل توزيع جوائز المشاريع الفائزة بملتقى القاهرة للأفلام.

حضر حفل ختام سوق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان القدير حسين فهمي رئيس المهرجان ومجموعة أخرى من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال المنتجة رشا عصفور مسلسل أزمة ثقة والذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا.