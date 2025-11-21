نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبث المباشر.. مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد القادسية Al Ahli vs Al، Qadsiah، اليوم في دوري روشن في المقال التالي

يستضيف فريق أهلي جدة نظيره القادسية اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026. يدخل الأهلي المواجهة بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه الأخير في ديربي جدة على الاتحاد، بينما يطمح القادسية إلى مواصلة نتائجه القوية والحفاظ على تواجده في المربع الذهبي.

تفاصيل المباراة

تقام مواجهة أهلي جدة والقادسية اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2025، وذلك على ملعب الإنماء بجدة. يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز الرابع برصيد 17 نقطة. تمثل هذه المواجهة صراعًا مباشرًا على المربع الذهبي، مما يزيد من أهميتها وقوتها على أرض الملعب.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام القادسية

من المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل قوي يقوده أبرز نجومه في مختلف المراكز. في حراسة المرمى إدوارد ميندي، وفي خط الدفاع علي مجرشي وروجر إيبانيز وميريح ديميرال ومحمد سليمان. ويقود وسط الملعب إنزو ميلوت وفالنتين أتانجانا وفرانك كيسيه، بينما يشكل الثلاثي رياض محرز وماتيوس جونزالفيس وفراس البريكان خط الهجوم.

القنوات الناقلة للمباراة

فيما يلي جدول القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والقادسية في دوري روشن السعودي.

القناة الناقلة التردد المعلق SSC Sports HD متاح عبر الأقمار الصناعية والبث الرقمي يتم تحديده قبل المباراة

عوامل المواجهة

يسعى أهلي جدة لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو المربع الذهبي، مدعومًا بقوته الهجومية بقيادة محرز والبريكان. في المقابل يدخل القادسية المباراة بثقة بعد عروضه المميزة هذا الموسم، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والسرعة في التحولات الهجومية. تعد مواجهة اليوم اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريقين ورغبتهما في المنافسة على المراكز المتقدمة.

نصائح لمتابعة المباراة

يفضل متابعة المباراة عبر البث المباشر للقنوات الرسمية لضمان جودة عالية، كما ينصح بالاطلاع على تحليل ما قبل المباراة لمعرفة نقاط القوة والضعف لكل فريق، بالإضافة إلى متابعة التشكيل النهائي قبل انطلاق اللقاء.