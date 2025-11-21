بالصور.. استعدادات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد دار الأوبرا حاليا لختام حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، برئاسة الفنان حسين فهمي، بدار الأوبرا المصرية، حيث تبدأ فعاليات السجادة الحمراء بعد قليل قبل صعود النجوم إلى المسرح الكبير لحضور حفل توزيع الجوائز وسط حضور لافت من صناع السينما والنجوم.

ومن جانبه، شهدت الدورة الحالية إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على عروض الأفلام، إذ رفعت عدة أعمال شعار كامل العدد قبل عرضها بيوم كامل، في ظل اهتمام جماهيري ملحوظ، كما استقبل المهرجان عروضًا عالمية أولى لأفلام عربية وأجنبية، وحرص عدد كبير من الفنانين على الظهور على السجادة الحمراء طوال أيام المهرجان.

وضمت فعاليات مهرجان القاهرة هذا العام مجموعة واسعة من الأفلام المشاركة في برامجه المختلفة، حيث شملت المسابقة الدولية 14 فيلمًا، والقسم الرسمي خارج المسابقة 15 فيلمًا، إلى جانب 8 أفلام ضمن أسبوع النقاد، و9 أفلام في آفاق السينما العربية، و24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.

ضم برنامج العروض الخاصة 18 فيلمًا، والبانوراما الدولية 18 فيلمًا، وبرنامج عروض منتصف الليل 5 أفلام، بالإضافة إلى برنامج كلاسيكيات القاهرة الذي قدم 12 فيلمًا، وبرنامج الأفلام المصرية المرممة الذي عرض 21 فيلمًا، فضلًا عن البانوراما المصرية خارج المسابقة بمشاركة 6 أفلام.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم وأعرق المهرجانات في المنطقة، ويحمل تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومنذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ظل المهرجان محطة رئيسية تجمع صُنّاع السينما والجمهور وتحتفي بالفن السابع.