إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي ورؤية جديدة لمؤلفاته بتوقيع هاني فرحات

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المايسترو هاني فرحات إلى ليلة إستثنائية يستعيد فيها بقيادته للأوركسترا الملكي البريطاني روائع الموسيقار الخالد عمار الشريعي في حفل ضخم يقام يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري بمسرح بانوراما الأهرامات حيث تقام الحفل تحت سفح الأهرامات حيث يحكي التاريخ حضارة الفراعنة وفنونهم من الأجداد وحتي الأحفاد .

تفاصيل حفل روائع عمار الشريعي



الحفل يأتي ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان صدي الأهرامات التي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات" الذي يضم نخبة من نجوم الموسيقي والغناء العالميين والعرب.

إقبال جماهيري واسع على حفل روائع عمار الشريعي

الحفل يتصدر سلسلة الحفلات الأكثر إقبالًا جماهيريا بسبب حالة الشغف الشديد لمتابعة الرؤية الجديدة التي وضعها المايسترو هاني فرحات لمؤلفات الموسيقار خالد الذكر عمار الشريعي.

بوستر حفل روائع عمار الشريعي بقيادة المايسترو هاني فرحات

هاني فرحات يعبر عن سعادته بمشاركته في حفل روائع عمار الشريعي



عبر المايسترو هاني فرحات عن مشاركته في الحفل وقال: لحظة تشبه الحُلم… أن أقود هذا الحفل الاستثنائي تكريمًا للموسيقى العظيم عمّار الشريعي بمشاركة الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية، وأمام أهرامات مصر العظيمة. شرف يفوق الوصف، وذكريات ستبقى نابضة في القلب إلى الأبد.



من جانبها أكدت الجهة المنظمة للمهرجان في الإعلان عن الحفل أن الجمهور سيكون مع حفل ومايسترو إستثنائي قاد في السنوات الأخيرة أهم أوركسترات العالم وهو أول مايسترو عربي يقف علي مسرح أوبرا سيدني التاريخي ليقود أوركسترا سيدني الفيلهارموني في حفل كان حديث الأوساط الموسيقية والإعلامية في العالم.