بالصور..نجمات الفن تتألق على السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعاليات دورته السادسة والأربعين، التي استمرّت في الفترة بين 12 إلى 21 نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي، حيث بدأت فعاليات السجادة الحمراء قبل صعود النجوم إلى المسرح الكبير لحضور حفل توزيع الجوائز وسط حضور لافت من صناع السينما والنجوم.



وقد خطفت نجمات الفن الأنظار إليها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 بفساتين أنيقة ومختلفة تبرز الجمال الخاص بكل فنانة، فقد تألقت النجمة ليلي علوي بفستان باللون الأسود، والفنانة مريم الخشت بفستان باللون الذهبي، والفنانة هنادي مهنا قد اختارت لإطلالتها اليوم اللون النبيتي الغامق، واختارت هاجر الشرنوبي اللون الأبيض لكي تتألق به على السجادة الحمراء، وتألقت ركين سعد باللون الاسود، وقد اختارت سارة نبيل اللون الأسود في الذهبي لكي تتألق به اليوم.

تفاصيل الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



ومن جانبه، شهدت الدورة الحالية إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على عروض الأفلام، إذ رفعت عدة أعمال شعار كامل العدد قبل عرضها بيوم كامل، في ظل اهتمام جماهيري ملحوظ، كما استقبل المهرجان عروضًا عالمية أولى لأفلام عربية وأجنبية، وحرص عدد كبير من الفنانين على الظهور على السجادة الحمراء طوال أيام المهرجان.

وضمت فعاليات مهرجان القاهرة هذا العام مجموعة واسعة من الأفلام المشاركة في برامجه المختلفة، حيث شملت المسابقة الدولية 14 فيلمًا، والقسم الرسمي خارج المسابقة 15 فيلمًا، إلى جانب 8 أفلام ضمن أسبوع النقاد، و9 أفلام في آفاق السينما العربية، و24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.

ضم برنامج العروض الخاصة 18 فيلمًا، والبانوراما الدولية 18 فيلمًا، وبرنامج عروض منتصف الليل 5 أفلام، بالإضافة إلى برنامج كلاسيكيات القاهرة الذي قدم 12 فيلمًا، وبرنامج الأفلام المصرية المرممة الذي عرض 21 فيلمًا، فضلًا عن البانوراما المصرية خارج المسابقة بمشاركة 6 أفلام.

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم وأعرق المهرجانات في المنطقة، ويحمل تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومنذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ظل المهرجان محطة رئيسية تجمع صُنّاع السينما والجمهور وتحتفي بالفن السابع.