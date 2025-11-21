القاهرة - محمد ابراهيم -

خطَف النجم شريف حافظ الأنظار خلال ظهوره على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46، حيث كان من أبرز الحاضرين في هذا الحفل الفني الكبير التي شهد توافد نخبة كبيرة من نجوم وصُناع السينما.

شريف حافظ يتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

وحرص شريف حافظ على مشاركة جمهوره ومحبيه أجواء المهرجان، مؤكدًا دعمه الدائم لصناعة السينما المصرية واحتفاءه بالمنصات الفنية التي تجمع كبار العاملين بالمجال تحت سقف واحد، وقد شهدت الفعاليات تفاعلًا واسعًا من وسائل الإعلام مع حضوره، في ظل اهتمام لافت من متابعي المهرجان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واختُتمت فعاليات الدورة الـ46 بمجموعة من الفعاليات الفنية وتوزيع الجوائز، بينما شكّل ظهور النجوم—ومن بينهم شريف حافظ—إضافة مميزة على الريد كاربت في الليلة الختامية.

أحدث أعمال شريف حافظ



وعن أعماله القادمة، كشف شريف حافظ أنه يستعد حاليًا لعدد من المشروعات السينمائية، بينها فيلمين طويلين وفيلم قصير. وأوضح أن أحد هذه الأعمال يضم نخبة من النجوم، على رأسهم معتصم النهار وأحمد الفيشاوي، إلى جانب مشاركة الفنانة جميلة عوض، بينما تتصدر الفنانة القديرة سوسن بدر القائمة كأكبر اسم في العمل، مؤكدًا أن التحضيرات تسير بخطوات ثابتة تمهيدًا لبدء التصوير قريبًا.