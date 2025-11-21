القاهرة - محمد ابراهيم -

خطَف النجمة نسرين أمين الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46، حيث كانت من أبرز الحاضرين في هذا الحفل الفني الكبير التي شهد توافد نخبة كبيرة من نجوم وصُناع السينما.

بإطلالة مميزة.. نسرين أمين تتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

وحرصت نسرين أمين على مشاركة جمهورها ومحبيها أجواء المهرجان، مؤكدة دعمها الدائم لصناعة السينما المصرية واحتفاءها بالمنصات الفنية التي تجمع كبار العاملين بالمجال تحت سقف واحد، وقد شهدت الفعاليات تفاعلًا واسعًا من وسائل الإعلام مع حضوره، في ظل اهتمام لافت من متابعي المهرجان عبر منصات التواصل الاجتماعي.



نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي



ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم وأعرق المهرجانات في المنطقة، ويحمل تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومنذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ظل المهرجان محطة رئيسية تجمع صُنّاع السينما والجمهور وتحتفي بالفن السابع.

أحدث أعمال نسرين أمين

ومن ناحية اخري، انتهت نسرين أمين مؤخرا من فيلم "الدشاش' مع النجم محمد سعد، المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومقرر طرحه في دور العرض العام المقبل.



وايضا فيلم "وقت اضافى" الذى إنطلق فى فبراير الماضى، وشاركت نسرين في بطولته إلى جانب خالد الصاوى، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، ابرام سمير، ياسر الطوبجى، عماد رشاد وهو فكرة محمد دياسطى وسيناريو وحوار رشاد رشدى وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول 3 رجال محتالين يحلمون بتحقيق ثروة كبيرة بوقت قصير، فيجتمعون بإحدى المصحات العلاجية لتنفيذ مهمة اختطاف أحد الأشخاص على أمل جني أكبر قدر من المال.