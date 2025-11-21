نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمسية أدبية بالمركز الثقافي المصري بإسطنبول احتفاء بكتاب "حكايات إسطنبولي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم المركز الثقافي المصري في إسطنبول مساء الخميس 20 نوفمبر 2025 أمسية أدبية مميزة استضاف خلالها الكاتبة الصحفية سحر محرم للحديث عن أحدث إصداراتها "حكايات إسطنبولي"، وذلك بمقر المركز في حي شيشلي، وسط حضور لافت من أبناء الجالية المصرية والطلاب الدارسين في تركيا.

أقيمت الأمسية تحت إشراف الأستاذ الدكتور عامر محمود، الملحق الثقافي لجمهورية مصر العربية بتركيا ومدير مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية، الذي أكد في كلمته أن أنشطة المركز تأتي في إطار دعم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، والسفارة المصرية بأنقرة برئاسة السفير الدكتور وائل بدوي، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الدور الثقافي المصري ودعم التواصل مع الجاليات بالخارج.

شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الطلاب وأفراد الجالية، الذين أشادوا بالدور الذي يلعبه المركز في تعزيز انتمائهم وهويتهم، وتقديم فعاليات تثري الجانب الثقافي وتفتح قنوات للتواصل الفكري. كما وجّه المركز الشكر للكاتبة سحر محرم على مشاركتها وإسهامها في تنشيط الحركة الثقافية، مؤكدًا استمرار تنظيم فعاليات نوعية تعكس قوة مصر الناعمة وتخدم أبناء الجالية المصرية في تركيا.

وأكد المركز في ختام الأمسية أن دعم الحضور وتفاعلهم الإيجابي يمثلان الدافع الأساسي لمواصلة تقديم أنشطة ثقافية هادفة تلبي تطلعات الجالية والطلاب المصريين في تركيا، وتعزز جسور التواصل مع الوطن.