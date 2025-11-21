حسين الجسمي يفتتح مرحلة الأغنيات المنفردة بـ “أبوس خشمه” أول تعاون شعري مع خلف بن هذّال واستمرار لمسيرة النجاحات مع عزوف

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، “جبل الأغنية العربية”، أغنيته الجديدة “أبوس خشمه” بروح شعبية سعودية معاصرة، في عمل يجمع بين فخامة الكلمة وجمال اللحن وقوّة الأداء.



ويشكّل هذا العمل أول تعاون شعري يجمع الجسمي بالشاعر خلف بن هذّال، الذي قدّم نصًا مكثفًا بالصور والعاطفة والعمق، بينما يأتي اللحن بتوقيع الملحن عزوف ضمن سلسلة تعاونات ناجحة رسّخت حضورًا فنيًا مشتركًا محبّبًا لدى الجمهور.



وقدّم الجسمي في “أبوس خشمه” أداءً قويًا نابضًا بالإيقاع والطاقة، ترجم فيه روح اللحن الشعبي بطابع حديث ومتوازن، وتولّى مشاري أبو جواد توزيع العمل بلمسات إيقاعية معاصرة، فيما أتمّ جاسم محمد المكس والماستر بجودة عالية.



أُطلقت الأغنية عبر قناة حسين الجسمي على يوتيوب، وتتوفر الآن على جميع المنصات الرقمية والإذاعات الخليجية والعربية.



