نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيسى: عمرو دياب اقترح أن تُكتب قصته في عمل أدبي وسعدت بتقديره لقيمة الرواية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب الكبير إبراهيم عيسى الانتهاء من أحدث أعماله الروائية التي تحمل عنوان "عمرو.. حيث هناك وحده"، والتي يقدم فيها للمرة الأولى قصة حياة النجم العربي الكبير عمرو دياب في عمل أدبي شامل يجمع بين السرد الروائي والبعد التاريخي والاجتماعي والفني.

وقال إبراهيم عيسى إن الرواية تمثل مشروعًا استثنائيًا بدأ بتسجيل أكثر من 16 ساعة من الحوارات مع الفنان عمرو دياب، تحدث فيها عن نشأته ومسيرته وحياته الفنية بكل صراحة وعمق. وأضاف: "عمرو دياب نجم أسطوري ومسيرة مدهشة تستحق أن نغوص في تفاصيلها وأن نفهم مسارها وكيف وصل إلى هذه المكانة الاستثنائية. لقد تحمّست لكتابة الرواية بسبب الثراء الهائل لتجربته ونجاحه وتأثيره."

وكشف عيسى أن المشروع بدأ بفكرة مسلسل تلفزيوني، لكن عمرو دياب اقترح أن تكون البداية برواية أدبية تمثل الأساس الفني للعمل، مؤكدًا أن هذا الاقتراح عكس تقدير الهضبة لقيمة النص الأدبي وقدرته على تقديم رؤيته بعمق مختلف.

وأشار عيسى إلى أن هذا العمل يُعد أول رواية عربية أدبية في التاريخ توثق حياة فنان، موضحًا أن كل ما كُتب سابقًا عن الفنانين اقترب من المذكرات أو الكتابات الصحفية، بينما يقدم هذا المشروع طرحًا روائيًا كاملًا بشخصياته وأحداثه وتاريخه.

وتتناول الرواية تاريخ مصر عبر رحلة عمرو دياب؛ من نشأته في بورسعيد خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مرورًا بمرحلة التهجير بعد حرب 67، ثم شبابه في عصري السادات ومبارك، وفترة غنائه في شارع الهرم في الثمانينات، وصولًا إلى حقبتي التسعينات والألفية، وانتهاءً بما وصل إليه اليوم كأيقونة عربية عالمية.

وأوضح الكاتب الكبير أن الرواية تخوض أيضًا في التطور الموسيقي الذي أحدثه عمرو دياب في المشهد المصري والعربي، وهو ما تطلّب أدوات بحثية وفنية دقيقة للوصول إلى فهم حقيقي لجذور هذا التطور وأبعاده.

وأضاف عيسى: "هذه رواية عن فنان غير عادي، وقصة صعود استثنائية مليئة بالأحداث والشخصيات والمفارقات، أقرب إلى رواية تاريخية عن بطل يعرفه الناس ويتابعونه ويحبونه."



كما كشف أن التسجيلات مع الهضبة تضمنت حديثًا شجاعًا وصريحًا كشف فيه الفنان الكبير الكثير من التفاصيل الإنسانية والفكرية التي تُظهر عمق شخصيته وتفسر أسرار نجاحه المستمر.

ويأتي هذا العمل ليقدّم قراءة أدبية جديدة ومختلفة في مسيرة أحد أهم نجوم الموسيقى العربية، ورؤية فنية واجتماعية لتاريخ مصر عبر رحلة "الهضبة" الممتدة لأكثر من أربعة عقود.