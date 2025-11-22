مصطفى حجاج يستعد لطرح أغنية "كاس وداير"

القاهرة - محمد ابراهيم - أيام قليلة ويطرح النجم مصطفى حجاج أغنية جديدة بعنوان "كاس وداير" من ألحانه وكلمات ناصر جلال، وتحمل الأغنية عدد من المفاجئات لما تحملها من فكرة جديدة كما تعود حجاج في أغانيه السابقة.

تفاصيل الألبوم



وكشف مصطفى حجاج أنه يحضر حاليًا لألبوم جديد وصفه بـ "المفاجأة" لجمهوره، موضحًا أن الألبوم سيكون من إنتاجه الشخصي، ويضم عددًا من الأغاني المتنوعة، ويتعاون حجاج في العمل مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر، بينهم الشاعر تامر حسين، والقاياتي، وأحمد المالكي، إضافة إلى الملحنين وليد سعد ومحمد يحيى وعزيز الشافعي.



وأكد حجاج أن الألبوم الجديد سيطرح خلال الفترة المقبلة، معبّرًا عن حماسه لتقديم شكل موسيقي مختلف لجمهوره.



وطرح مؤخرا النجم مصطفى حجاج أحدث أغانيه بعنوان عسل عسل من ألبوم لسة حبيبي، وهي من كلمات حازم اكس وألحان أردني وتوزيع فلسطيني وميكس وماستر هاني محروس.

أغنية بشكرك



كما طرح مؤخرا مصطفى حجاج أغنية تحمل اسم بشكرك من ألبوم لسة حبيبي، وهي من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة الهندى، هندسة صوتية هاني محروس، وقدمها حجاج لجمهوره بشكل ولوك جديد.