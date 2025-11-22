نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا لنزار الفارس: «الطلاق لا يقتصر على الوسط الفني… نحن دائمًا تحت المجهر» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلّ النجم المصري أحمد السقا، اليوم الجمعة، على شاشة قناة دجلة العراقية في حلقة جديدة من برنامج “تابوو” مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث كشف خلال الحوار اعترافات شخصية صريحة لم تُطرح من قبل، تناولت حياته الاجتماعية ورؤيته لقضايا مجتمعية هامة.

وتطرق السقا للحديث عن انتشار حالات الطلاق في المجتمع، مؤكدًا:«كنت أفكر في هذا السؤال منذ يومين… لا أدري هل هو فيروس منتشر في الجو أم ماذا، فهو موجود في المجتمع كله، وأسبابه متعددة، سواء مادية أو عاطفية أو سياسية، وكل شخص له وسيلته، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

وأوضح موقفه من تصور الناس للوسط الفني والإعلامي قائلاً:«أما فكرة القول إن الطلاق منتشر في الوسط الفني أو الرياضي أو الإعلامي… فالأمر لا يقتصر علينا، لكن يُسمع أكثر لأننا دائمًا تحت المجهر، كما نقول».

وتأتي هذه الحلقة ضمن أبرز حلقات الموسم الحالي من “تابوو”، وأخرجها المخرج محمد زكريا الذي نجح في إبراز السقا في إطار بصري وحواري يعكس ثقل تصريحاته وعمق أفكاره، لتكون الحلقة محطة مهمة في الكشف عن رؤيته الشخصية والاجتماعية.

وتترقب الأوساط الإعلامية والجمهور بثّ الحلقة كاملة، نظرًا لما حملته من تصريحات صريحة وشفافة تؤكد نضج السقا وفهمه العميق للطبيعة الإنسانية والمجتمعية.