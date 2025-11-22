قبل عرضه.. تعرف على شخصية مي القاضي في مسلسل "٢ قهوة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر الفنانة مي القاضي، عرض مسلسلها الجديد "٢ قهوة" الذي تظهر بأحداثه الدرامية في دور رئيسي ومحوري، والمقرر عرضه في 28 نوفمبر الجاري.

ويقدم المسلسل قصة رومانسية مشوقة تتناول العلاقة بين يحيى الوكيل ونيللي، والتي تبدأ بتوافق وانسجام قبل أن تكشف الأحداث عن خلافات جوهرية تهدد استمرارها.

وتأخذ القصة منحنى أكثر تعقيًدا مع عودة طليقة "يحيى" التي تجسد دورها الفنانة مي القاضي برفقة ابنتهما، ما يعيد فتح ملفات الماضي ويضع علاقته الحالية على المحك.

حضور مي القاضي في هذا الدور يضيف عمقا عاطفيا ويجعل الصراعات بين الماضي والحاضر أكثرتشويًقا، ويضع المشاهد أمام مفاجآت متتالية حول مصير الشخصيات.

أبطال مسلسل “٢ قهوة”

يشارك في بطولة مسلسل "٢ قهوة" كل من أحمد فهمي ومرام علي، مي القاضي، نانسي صالح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب.فهمي، أحمد الشامي، هبة الاباصيري، وعمر رياض، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويتكّون من 30 حلقة تعرض ٥ أيام أسبوعيا.