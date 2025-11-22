أريانا جراندي تُفاجئ جمهورها بإشارات نحو مستقبل فني جديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت النجمة العالمية أريانا جراندي عن خطوة مفاجئة قد تُحدث تغييرات في مسارها الفني خلال السنوات القادمة، وذلك أثناء ظهورها الأخير في بودكاست Good Hang with Amy Poehler. تحدثت أريانا عن مستقبل حياتها المهنية والعقد المقبل من مسيرتها الفنية، ملمحة إلى احتمالية تعديل أولوياتها بعد الجولة الفنية القادمة.

وقالت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا: "أعتقد أن السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية ستبدو مختلفة تمامًا عما هو قادم." وأضافت إشارات إلى تغييرات مستقبلية في نشاطاتها، موضحة أنها قد تخفف من أعمالها بعد الجولة المقبلة: "لا أريد أن أقول أي شيء نهائي. أعلم فقط أنني متحمسة جدًا لهذه الجولة الصغيرة، لكنها ربما لن تتكرر مرة أخرى لفترة طويلة جدًا."

ورغم هذه التلميحات، أكدت أريانا أنها ستقدم أفضل ما لديها خلال الجولة القادمة، معتبرة إياها مناسبة خاصة جدًا: "ستكون جميلة وأنا ممتنة جدًا لذلك.. أعتقد أن هذا هو السبب في قيامي بها، لأنها شعرت وكأنها الاحتفال الأخير حتى الآن."

يبدو أن الجمهور على موعد مع فصل جديد في مسيرة أريانا الفنية، ربما يحمل مفاجآت وإطلالات مختلفة عن كل ما قدمته من قبل.