محمد صبحي:أنا مصاب بالوسواس القهري وأكثر الكتب احتفظت بها كانت كتب التاريخ وعلم النفس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد صبحي تفاصيل إصابته بمرض الوسواس القهري منذ الصغر، قائلًا: "أحببت فن الباليه وتمنيت أكون راقص باليه، بسبب والدي الذي كان دائمًا يستعير أفلام الباليه لمشاهدتها في المنزل."



وأضاف: "برنارد شو هو الذي وجهني إلى الثقافة الشاملة، وكنت أسأل: يعني إيه الشيوعية؟ ثم يعني إيه الرأسمالية؟ ولذلك كنت أقرأ في كل ذلك، وكنت عايز أبقى مثل هؤلاء العظماء."

أردف خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "كرهت آلة الكمانجا بسبب أني احتليت المرتبة الثانية في مسابقة الجمهورية، فكنت عايز أبقى الأول، وكان ذلك في مرحلة الإعدادية."



واصل: "نحن من أسرة فقيرة على أعتاب الطبقة المتوسطة، وكنت بهرب من الكوميسري علشان مش معايا أجرة لو ركبت درجة أولى، وشفته أروح التانية والعكس وهكذا. وكنت أطلع رأسي من الشباك وأقرأ كل لافتات المحلات وأسمائها، ولو فاتني محل أنزل على رجلي وأمشي. كل ده علشان أعرفه، وعرفت بعدها أني مصاب بالوسواس القهري، وهو مرض يعني الحرص على الدقة في كل شيء."



وأوضح: "أكثر الكتب احتفظت بها كانت كتب التاريخ وعلم النفس، وذلك بسبب إصابتي بمرض الوسواس القهري، ولذلك درست علم النفس."