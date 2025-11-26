محمد صبحي: أبويا طردني من البيت لما قولت هدخل معهد تمثيل وأوصى بسقوطي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد صبحي عن ذكريات رغبته في دراسة الفن ورفض والده لذلك في بداية مشواره، قائلًا: "لما دخلت ثانوية عامة قررت أدخل معهد تمثيل، فتفاجئت بطرد والدي لي من البيت. قلت خلاص هاعتمد على نفسي وهصرف على نفسي، لأنه كان يرى الوسط الفني، وكان يعمل فيه، وكانت وجهة نظره: من أنت بجانب يوسف وهبي؟ وكنت عاوز أنجح.

تابع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "التحقت بالمعهد بالغصب، وتفاجئت بتوصية من والدي بسقوطي، وكل الأساتذة تلامذته، سعد أردش وجلال الشرقاوي ونبيل الألفي، قال لهم يسقط."



واصل: "مكنش عاوزني أدخل الوسط. وسعد أردش سألني: اسمك إيه؟ قلت له: محمد محمود. قال لي: محمد محمود إيه؟ ومعملتش أي مشهد كوميدي في المعهد إلا وقت التخرج."

أردف: "سألني: أبوك بيشتغل إيه؟ قلت: ساعي. سألني: أبوك اسمه إيه؟ خوفت أسقط. حتى قال لي محمد توفيق: شايف السلم ده؟ عاوزك تمثل إنك طفل طالع وعمرك خمس سنين، ومرة تانية وأنت عندك خمس وعشرين سنة، وبعدين وإنت عندك تمانين سنة."



واستكمل: "قلت كده عاوزين يتسلوا عليّ، وأنا كنت عندي عزة نفس كبيرة، فطلعت السلم بسن خمس سنوات، ونزلت بسن 25 سنة، وبعدين حطيت رجلي على السلم ووقفت، وكلهم ساكتين وقالوا لي: إحنا هنستناك ساعة؟ إطلع يابني؟ قلت لهم: مش قادر. لقيت اللجنة كلها 13 عضو بيصفقوا ونجحت."



واختتم: "طلبت من ربنا في كل صلاة أني مكنش أعظم ممثل، لكن قلت: يارب أبقى مختلف بس."

