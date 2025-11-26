الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسلم 15 جثمانا جديدا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عبر منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين التي تم استلامها إلى 345 جثمانا.

صحة غزة تعلن عن استلام جثامين شهداء

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الطواقم المختصة تمكنت حتى الآن من التعرف على 99 جثمانا من بين الجثامين المفرج عنها، مؤكدة أن طواقمها تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات والبروتوكولات الطبية المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق وتسليم الجثامين لذويهم.