ختام الملتقى العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية في سوهاج

القاهرة - محمد ابراهيم - برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات الملتقى العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، الذي استضافته مدينة سوهاج على مدار ثلاثة أيام، ونظم الحفل الختامي في المرسى السياحي بالكورنيش الغربي، بحضور اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وبمشاركة واسعة من الباحثين والقيادات الثقافية، ورواة السيرة الهلالية، وعدد من الأدباء والشخصيات العامة.

وحضر الحفل الختامي الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والدكتور محمد حسن عبد الحافظ رئيس الملتقى، والدكتورة الشيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، وأحمد فتحي مدير عام فرع ثقافة سوهاج، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وسط حضور جماهيري كبير تابع الفقرات على ضفاف النيل.

وأعرب محافظ سوهاج خلال كلمته عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة في استضافة هذا الحدث، مؤكدا أن المحافظة تمتلك رصيدا ثريا من التراث الشعبي يجعلها جزءا أساسيا من الخريطة الثقافية المصرية. ووجه الشكر للباحثين والمشاركين على جهودهم في توثيق السيرة الهلالية ومأثورات التراث.

وشهد الحفل تكريم الباحثين المشاركين في جلسات الملتقى تقديرا لإسهاماتهم العلمية. كما تضمن الختام أمسية فنية شارك فيها راوي السيرة أبو عزت القرشي، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية، إلى جانب مشاركة مميزة للطفلة جنة محمود غازي 13 عاما التي قدمت قصيدة "جازية" من السيرة الهلالية ونالت إعجاب الحضور.

وقدمت الدكتورة حنان موسى درع الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظ سوهاج تقديرا لدعمه للفعاليات الثقافية داخل المحافظة، فيما قدمت إدارة أطلس المأثورات الشعبية المصرية درعا آخر للمحافظ تكريما لمساندته ودعمه المستمر للملتقى.

واختتمت الفعاليات بإعلان توصيات الدورة الرابعة، التي شملت: استمرار أعمال جمع وتوثيق تراث محافظة سوهاج، تعزيز مشاركة الأطفال والشباب في أنشطة التراث. والعمل على ترسيخ العادات الإيجابية في المجتمع عبر برامج الأطلس.

ونظم ملتقى السيرة الهلالية ورواتها من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر وفرع ثقافة سوهاج، وبمشاركة وفد من الأكاديميين المتخصصين في صون التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب باحثي الإدارة المعنيين بتوثيق السير الشعبية والروايات الشفاهيه