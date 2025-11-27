مهارات الاتصال وتعزيز القدرات الإدارية في خامس أيام البرنامج التدريبي لمديري المواقع الثقافية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد اليوم الخامس من فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية" الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من المحاضرات للمجموعة الثانية من إقليم غرب ووسط الدلتا وفرعي كفر الشيخ ودمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي، والمقرر استمراره حتى الرابع من ديسمبر المقبل.

وقدمت أمينة عبد المطلب، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالتنظيم والإدارة سابقا، أولى محاضرات اليوم للبرنامج الذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة أميمة مصطفى.

ركزت المحاضرة على مهارات الاتصال والتواصل الفعّال بوصفها من أهم المهارات التي يجب على العاملين بالقطاع الثقافي تعلمها وتطويرها لتحقيق النجاح الشخصي والمهني.

واستعرضت عبد المطلب أهم أنواع الاتصال، وعلى رأسها الاتصال الشفهي، مؤكدة ضرورة تطبيقه بصورة مهنية من خلال التعرف إلى ماهيته وأنواعه وآليات تنفيذه، إلى جانب توضيح الفروق الجوهرية بين الاتصال والتواصل من حيث المشاركة والأهمية ووظيفة كل منهما داخل بيئة العمل.

وفي المحاضرة الثانية من فعاليات اليوم، تناولت الدكتورة سهى قطب، مدير معمل المهارات العلمية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، سبل تعزيز قدرات مديري المواقع الثقافية عبر تطوير وتحسين مهارات العاملين داخل قصور الثقافة، لا سيما المسئولين عن الإدارة والإشراف المباشر.

وأوضحت قطب أن رفع مستوى الوعي بالمهام والمسئوليات وتطوير المهارات الإدارية والمهنية للعاملين يعد جزءا أساسيا من استراتيجية تطوير الموارد البشرية، لما له من أثر مباشر في تعزيز الأداء الفردي والجماعي، وتحسين الإنتاجية، وتحقيق أهداف المؤسسات الثقافية بكفاءة وفعالية.

وأكدت أن الاستثمار في بناء قدرات العاملين يمثل استثمارا حيويا لضمان استمرارية النجاح في عالم متغير، مشيرة إلى أن توفير بيئة عمل إيجابية داعمة يشجع الموظفين على الابتكار، ويعزز من مستويات أدائهم، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على المؤسسة وثبات نجاحها.

وشددت على أن تمكين العاملين هو من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق الأهداف بسرعة وجودة وبتكلفة أقل، إذ لا يكفي امتلاك المهارات فقط، بل يجب أن يصاحبها مناخ عمل يفتح المجال للإبداع والإنتاج بأعلى مستوى.

وينطلق البرنامج على مرحلتين؛ الأولى أون لاين لمدة ستة أيام بداية من اليوم وحتى السابع والعشرين من نوفمبر، فيما تقام المرحلة الثانية بدءا من التاسع والعشرين من نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وتشمل ورشا للتفاعل الثقافي والفني والمالي والإداري، بهدف تعزيز قدرات مديري المواقع في الاتصال والتواصل وإدارة بيئات العمل الثقافي والتعامل مع التحديات وابتكار مشروعات تتناسب مع خصوصية كل منطقة.