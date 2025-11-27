الارشيف / فن ومشاهير

هل هناك جزء ثاني من مسلسل "كارثة طبيعية"؟.. مخرج العمل يجيب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المخرج حسام حامد عن أمنيته في أن يشهد النجم محمد سلام حضورًا أكبر في الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن موهبته تتجاوز حدود الكوميديا، موضحًا أن تقديم جزء ثانٍ من مسلسل كارثة طبيعية مرهون برؤية مؤلف العمل.


وخلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، أشاد حسام حامد بالمؤلف أحمد عاطف بلال، قائلًا: «أحمد موهوب للغاية، وبشكره على مجهوداته الكبيرة في كتابة السيناريو، وأتمنى له دوام النجاح». 

كما وجّه الشكر لكافة أبطال العمل متمنيًا استمرار التعاون المثمر بينهم في أعمال قادمة.


وأشاد بأداء فريق العمل المتكامل، بدءًا من فريق الكاميرا والمساعدين والمؤلف وصولًا إلى مهندس الديكور، مؤكدًا أن كل هؤلاء ساهموا في تقديم مسلسل واقعي يحترم المشاهد ويشد انتباهه.

