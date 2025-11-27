العالم اليوم - رباعية من أيندهوفن في ملعب أنفيلد تعمق معاناة ليفربول

انتم الان تتابعون خبر رباعية من أيندهوفن في ملعب أنفيلد تعمق معاناة ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 03:24 صباحاً - زاد فريق أيندهوفن الهولندي من معاناة مضيفه ليفربول الإنجليزي، بعدما تغلب عليه في عقر داره، مساء الأربعاء، بنتيجة 4 - 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فعلى ملعب آنفيلد تلقى ليفربول خسارة جديدة هي الثالثة على التوالي في كل البطولات، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست صفر -3 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط في المركز 15، أما ليفربول فقد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز 13.

وخسر ليفربول 9 من 12 مباراة للفريق بكل البطولات، ليكون ذلك أعلى سجل هزائم للنادي الإنجليزي منذ يناير 1953.

كما خسر ليفربول 3 مباريات متتالية بكل البطولات بفارق 3 أهداف أو أكثر لأول مرة منذ ديسمبر 1953.

وتلقى فريق المدرب آرني سلوت 3 أهداف أو أكثر في 3 مباريات متتالية بكل المسابقات لأول مرة منذ سبتمبر 1992.