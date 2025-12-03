نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يشعل التريند باعترافات جريئة عن حلم الزواج: عايز أتجوز واحدة نغشة وهجبّلها الهضبة يغنّي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



تصدّر المطرب عمر كمال تريند جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته الجريئة وكشفه جانبًا شخصيًا من حياته لا يظهر كثيرًا للجمهور، حيث تحدّث بصراحة عن حلمه في الزواج وطموحه في الاستقرار، مؤكدًا أنه يبحث عن شريكة حياة تملأ قلبه دفئًا وفرحًا. وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، قدّم كمال صورة مختلفة عنه، صورة الشاب اللي بيحلم ببيت وأسرة، وبيفتّش عن بنت «نغشة» وفي نفس الوقت تكون ست بيت تقدر معنى المشاركة وتعيش معاه تفاصيل الحياة بحب.

وقال عمر كمال، وهو يتحدث بصدق واضح: «أنا أمنيتي إني أتجوز واحدة نغشة وفي نفس الوقت ست بيت، وأنا حتى روحت عملت عمرة مخصوص عشان ربنا يكرمني واتجوز». وأضاف بحماس ملموس يعكس حجم الشغف اللي جواه: «لو اتجوزت هاعمل لها فرح متحلمش بيه، وهجبّلها الهضبة يغنّي، وهنروح المالديف، وهنعيش في زايد، وأضمنلك تبقي أسعد واحدة، وهعملك كل اللي انتي عايزاه».

تصريحات عمر كمال خطفت أنظار السوشيال ميديا فورًا، خاصة لأنها جمعت بين الطرافة والرومانسية والطموح الكبير في رسم مستقبل مختلف، وده خلّى الجمهور يشارك كلامه بشكل واسع، ويعيد تداوله بتعليقات ما بين الداعمة والمندهشة، ليرتفع اسمه سريعًا إلى قائمة الأكثر بحثًا على جوجل.