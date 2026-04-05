نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: نعمل على تحويل المزايا النسبية للمحاصيل الزراعية المصرية إلى ميزات تنافسية عالمية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 11:03 صباحاً - محمد أحمد_ شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تفقد مصنع فيردي فودز للصناعات الغذائية، وذلك ضمن الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمشاركة وزير الصناعة ومحافظ القليوبية ولفيف من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمسؤولين ورؤساء الشركات.

وأكد الدكتور فريد، وأكد الدكتور فريد، أن استراتيجية الوزارة تتركز على تحويل المزايا النسبية للمحاصيل الزراعية المصرية إلى مزايا تنافسية عالمية عبر التصنيع المتطور، مشيراً إلى أن نموذج “التصنيع من أجل التصدير” هو المحرك الأساسي لتحقيق طفرة في ميزان التجارة، وتوطين صناعات غذائية قادرة على المنافسة في أعقاد الأسواق الدولية بفضل الجودة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

واستمع الدكتور فريد، برفقة رئيس الوزراء والوفد المرافق لسيادته، لشرح تفصيلي من المهندس حسام جلال، العضو المنتدب للشركة، الذي أوضح أن المصنع يُقام على مساحة 1800 متر مربع، ويتمثل نشاطه الأساسي في تجهيز وتصنيع وتعبئة وحفظ الفواكه والخضراوات والبقوليات والمخللات وفق أحدث النظم الأوتوماتيكية.

ويبلغ حجم الإنتاج الحالي لمصنع فيردي فودز نحو 3000 طن سنويًا، بمعدل إنتاج يومي يبلغ 10 أطنان من الخضراوات والفاكهة المعبأة، وتعمل الشركة على خطة توسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 4500 طن سنويًا.

وتبلغ نسبة صادرات المصنع نحو 95% من حجم الإنتاج الكلي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين دولار.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشادة بنجاح المصنع في النفاذ للأسواق الخارجية بهذه النسبة من الانتاج، مؤكداً أن الدولة تدعم بقوة مثل هذه النماذج الصناعية الناجحة التي تساهم في زيادة الصادرات المصرية، وأكد أن الوزارة ستسعى بكل جهد لتوفير كافة التيسيرات اللازمة للشركة لتنفيذ خططها التوسعية وزيادة طاقتها الإنتاجية بما يتماشى مع رؤية مصر لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية المصرية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاستثمار: نعمل على تحويل المزايا النسبية للمحاصيل الزراعية المصرية إلى ميزات تنافسية عالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.