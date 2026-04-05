وزير الرى تفقد أعمال إنشاء سحارة أبنهس الجديدة ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية"، والتي تخدم زمام ١٠ آلاف فدان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 02:28 مساءً - في إطار جولاته الميدانية لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظات المختلفة، وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٦، إلى محافظة المنوفية، وذلك لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة.

وكان في استقبال السيد الوزير، اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، والذي أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير.

وتفقد الدكتور هاني سويلم واللواء عمرو الغريب، أعمال إنشاء سحارة أبنهس الجاري تنفيذها حاليًا ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية"، وتحت إشراف الهيئة العامة لمشروعات الصرف، حيث تخدم السحارة زمام صرف زراعي قدره ١٠ آلاف فدان.

وقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة نهو أعمال إنشاء السحارة طبقًا للبرنامج الزمني المقرر في شهر يونيو المقبل.

كما استمع الدكتور سويلم إلى طلبات وآراء عدد من المزارعين بالمنطقة، ووجّه سيادته كلاً من مصلحة الري، وهيئة الصرف، والتفتيش الفني بالديوان العام، بسرعة دراسة هذه الطلبات والآراء والاستجابة لها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.