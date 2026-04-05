البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 01:27 مساءً - بدأت منذ قليل صلوات قداس أحد الشعانين من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسط متابعة واسعة من المسيحيين داخل مصر وخارجها.

وشهدت منصات البث تفاعلًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على متابعة القداس لحظة بلحظة، خاصة في ظل الأهمية الروحية التي يحملها عيد أحد الشعانين، الذي يمثل بداية أسبوع الآلام في الكنيسة الأرثوذكسية.

صلوات وطقوس خاصة بالمناسبة

ويتضمن القداس عددًا من الصلوات والطقوس المميزة التي تعبر عن دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث تستعيد الكنيسة هذا الحدث من خلال الألحان والترانيم وسعف النخيل الذي يرمز للسلام والنصرة.



ويشارك في القداس عدد من الآباء الكهنة والأساقفة، إلى جانب حضور من أبناء الكنيسة، في أجواء روحانية مهيبة تعكس مكانة هذا العيد في وجدان الأخوة المسيحيين.

نقل مباشر عبر القنوات والمنصات

ويُبث القداس مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، بما يتيح لملايين المتابعين فرصة المشاركة الروحية، خاصة لمن لم يتمكنوا من الحضور داخل الكنيسة.

ويُعد أحد الشعانين من أبرز الأعياد الكنسية، حيث يسبق مباشرة أسبوع الآلام، الذي تختتمه الكنيسة بعيد القيامة المجيد، في واحدة من أهم الفترات الروحية في العام القبطي.