يحمل برج الحمل صفات إيجابية عديدة، كما أنه يتميز بصفات سلبية تبرز في شخصيته، فدعونا نتعرف على أبرز صفات برج الحمل الإيجابية والسلبية خلال هذا المقال.

الطفل الذي ولد ما بين 21 مارس وحتى 19 أبريل هو من مواليد برج الحمل، ويتميز بالعديد من الصفات التي تميزه عن غيره من باقي الأبراج، وخلال ما يلي سنتعرف على أبرز صفات برج الحمل الطفل: [1]

شجاع وواثق من نفسه

لا يعرف طفل برج الحمل الخوف فهو واثق من نفسه ومندفع وهو مستعد دائمًا لمواجهة التحديات والعمل على تحقيق أحلامه، إن سمة الصمود والاستعداد التي يتمتع بها طفل برج الحمل تجعله يشغل مناصب قيادية عندما يكبر.

كريم

يحب طفل برج الحمل أن يمنح غيره كل ما يرغبون به ولا يفكر مرتين، إذ يحب أن يشارك وجباته وألعابه مع أصدقائه، فهو طفل سخي وكريم جدًا وهذه السمة ترافقه طوال حياته.

صادق

يتميز طفل برج الحمل بالصدق وهي صفة جيدة، لكنها قد تضع الأهل في مواقف محرجة في بعض الأوقات.

مستقل

يميل طفل برج الحمل بالقيام بالأشياء بطريقته الخاصة ويعمل بجد ليحقق أهدافه ويرفض المساعدة ممن حوله على الرغم من أنه يقدر مساعدة الآخرين له، لكنه طفل متمرد نوعًا ما ويكره أن يعطيه شخص آخر أمر ليفعله فهو يحب الاستقلالية.

مخلص وجدير بالثقة

عندما يكبر طفل برج الحمل سوف يحبه أصدقاؤه جيدًا؛ وذلك لأنه صديق جيد ويمكن الوثوق به فهو مخلص بشدة ويفعل ما بوسعه للحفاظ على أسرار أصدقاؤه ومساعدتهم وقت الحاجة إليه. لكن قد يُصاب طفل برج الحمل بخيبة أمل لأنه يثق بالأشخاص من حوله بسهولة ويتوقع أن يخلص الجميع له لكن من الممكن أن يخذله الآخرين، لذلك يفضل أن يتعلم الطفل أن يتأمل الأفضل وأن يتحضر للأسوأ حتى لا يُصاب بخيبة أمل.

نشيط جدًا

يتميز طفل برج الحمل بأنه مفعم بالحيوية والنشاط، فهو شخص متحمس وقد يُشتت انتباهه بسهولة.

مندفع

قد يكون طفل برج الحمل من أكثر الأبراج في دائرة البروج اندفاعًا، ويميل إلى اتخاذ القرارات بشكل متهور ولكنه قد يندم على هذا القرار بسرعة كبيرة، وهذه الميزة تجعله مغامر ومجازف وشجاع.

عاطفي

قد يصاف طفل برج الحمل بالضعف والحزن الشديد إذا جرح شخص ما مشاعره ويحتاج إلى الدعم حتى يتخطى هذه الحساسية فهو يحب أن يجد كتفًا يبكي عليه عندما يشعر بالانزعاج.

سريع الغضب

عندما يغضب طفل برج الحمل تتبدد رشقات الغضب عليه بسرعة فهو لا يمكنه إخفاء غضبه.

قائد بالفطرة

يحب الطفل الذي يتمكن من اللعب أن يتولى مسؤولية اللعبة ويقترح على غيره من الأطفال الآخرين ما يجب أن يلعبوه، فالقيادة هي ميزة طبيعية لمواليد برج الحمل، ويجب على الأهل تشجيع هذه الصفة في أطفالهم لكن يجب عليهم الحرص على تصحيح وتوجيه سلوك الطفل حتى لا يصبح متسلط. [2]

يحكم على مواليد برج الحمل كوكب المريخ الذي يجعله مميزًا بالكثير من الصفات، ومن أبرز صفات برج الحمل الرجل نذكر ما يلي: [3]

جريء وقوي: يحمل رجل برج الحمل صفات تجعله يتقدم على الآخرين حيث أنه قوي وجريء وثقته بنفسه عالية، ويمكنه تخطي المواقف الصعبة بسهولة، ولا يخاف أن يكتشف المجهول ويواجه التحديات حتى يصل إلى النجاح.

مندفع: يتميز رجل برج الحمل بعناده وتمسكه بأفكاره لكنه شخص عفوي ومستقل لكنه يغضب كثيرًا إذا جادله الآخرين.

يحب مساعدة الآخرين: قد يحكم عليه الأشخاص من حوله بأنه شخص أناني عند التعامل معه للوهلة الأولى، فقد يراه البعض شخصًا متطلبًا وأناني عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهدافه، لكنه في الحقيقة صديق حقيقي ويكون مستعدًا دائمًا لمساعدة الآخرين دون أن ينتظر المقابل.

طموح ويحب منافسة الآخرين: يمتلك رجل برج الحمل في العمل القوة والقدرة على المنافسة حتى يفوز، فهو إنسان طموح وعادةً ما يكون رقم 1 في مجال تخصصه، ويحب أن يعمل بجد واجتهاد في شتى مجالات حياته، فهو يمتلك تصميم وإرادة لا يملكها معظم الناس، لذلك تكون حياته المهنية مليئة بالإنجازات ويحقق النجاحات في عمله.

سريع الغضب: برج الحمل عند الغضب لا يعترف بتقصيره لذلك لا يهتم بتصحيح أخطائه، ويفقد أعصابه بسرعة عندما لا ينساق الناس لأفكاره ويلقون الحجج والاقتراحات، لذلك قد يكون عدوانيًا وغير متوازن في بعض الأحيان فكوكبه الحاكم المريخ يؤثر عليه ويجعله بجعله يشن حربًا ويدخل في الجدال والمشاجرات مع رجال آخرين من حوله.

متحمس وحيوي: يتميز رجل برج الحمل بنشاطه الزائد وحيويته وحماسه، ويحب أن يفعل كل شيء بسرعة ودون تعب، وعادةً ما يبدأ المشاريع بشغف وحماس كبيرين ودائمًا ما تسير الأمور كما يتوقع، لكنه يفقد حماسه ويبدأ بفقدان نشاطه وطاقته عندما تصبح الأمور حوله متكررة ورتيبة.

يحب المغامرة: يبحث رجل برج الحمل دائمًا على تجربة أشياء جديدة يملك نهجًا مختلفًا للقيام بالأشياء، وهو مستعد دائمًا للرحلات والمغامرات ودائمًا يتحمس للمارسة الرياضات الطبيعية الصعبة مثل أنشطة تسلق الجبال وسباق السيارات وفنون الدفاع عن النفس. [4]

تمتلك امرأة برج الحمل العديد من الصفات التي سنذكرها خلال ما يلي: [5]

عملية: يمكن لأنثى برج الحمل النجاح في أي مهنة يمكن للرجل القيام بها، وتعرف بأنها امرأة عاملة وتنجز أعمالها بسرعة فائقة، ويصعب عليها التخلي عن وظيفتها أو مهنتها وتركها لشخص آخر، فهي تشعر بأنه يمكنها دائمًا أداء جميع المهام بشكل أفضل من الرجال، وغالبًا ما تتفوق في عملها فلا يوجد شيء لا يمكنها أن تتعامل معه.

جذابة وحيوية وديناميكية: ولدت أنثى الحمل بطاقة كبيرة ولديها حماس الذي يمكنها من مواجهة العالم، فهي شخصية موهوبة ويمكنها إنجاز الأمور والمشاريع بحماس كبير وهذا ما يجعلها شخصية جذابة، لكن طاقتها وحماسها قد تتلاشى حين لا تحظى بالاهتمام والتقدير أو إن وجه أحد ما الانتقاد في أدائها، فتصبح غاضبة ومحبطة، وفي نفس الوقت تتميز أنثى برج الحمل بأنها غير منضبطة وهذا يسبب لها خسارة الفرص المربحة.

مستقلة: تسعى أنثى برج الحمل على الحصول على حريتها الكاملة طوال حياتها، فهي شخصية منفتحة وتنسجم مع من حولها بسهولة كبيرة، ولا تحتاج لدعم من الآخرين حتى تخوض مشاكلها ومعاركها، ويمكنها التعامل مع أي نوع من المواقف بنفسها، وتريد أن تكون هي القائد والزعيم في حياتها المهنية والاجتماعية، فهي شخصية تلهم النساء الأخريات من حولها لأمها تعتمد على نفسها ولا تعتمد على غيرها في الشؤون المالية والعاطفية.

متفائلة وذكية: تمتلك أنثى برج الحمل طاقة إيجابية كبيرة وتتطلع دائمًا إلى الأمام، وهي دائمة الشعور بأن الغد سوف يكون أفضل من اليوم فلديها إيمان قوي بذلك، كما أنها ذكية ويمكنها التفوق على الآخرين لأنها تجلب منظورًا فريدًا وجديدًا في التعامل مع كافة أمور حياتها، ولديها طريقتها في رؤية الأمور وتنفيذها.

عفوية وخلاقة وجريئة: تمتلك أنثى برج الحمل الشجاعة فهي لا تعرف الخوف، وهي مبدعة بطريقة فريدة، كما أنها عفوية وجريئة وقوية في شخصيتها وآرائها.

غير متحيزة: تتميز أنثى برج الحمل القدرة على منافسة الآخرين فهي قوية عقليًا وذكية لكنها غير متحيزة على العكس فهي شخصية عادلة وطموحة ويمكنها القيام بمهامها أكثر من قدرتها، ولا تحب تقليد الآخرين لذلك تكسب التحديات والمنافسة دون غش ولا تسعى للوصول بأساليب ملتوية، وهي تكافح بمفردها من أجل النجاح في جميع نواحي الحياة. [6]

مواليد برج الحمل في الحب يحبون أن يلعبوا دور المطارد ويستمتعون بذلك بالفترة التي تسبق التعارف الرسمي، فهم يجدون متعة بهذه الفترة، وبعد التعارف يكونوا جريئين في المغازلة والتصريح بمشاعرهم، وهم أشخاص يمكنهم الانسجام مع الآخرين بسهولة ويمكنهم التخطيط وقضاء الوقت مع من يحبونه. [7]

لا يمكن أن تستقر علاقة مولود برج الحمل مع الحبيب عندما يدخل الروتين إلى العلاقة، فهو شخص تواق جدًا للإثارة ويحاول خلق دراما لمنع جعل العلاقة باهتة، ويبحثون دائمًا عن الإثارة حتى لا يشعرون بالملل حتى وإن أثار مولود برج الحمل المشاكل لتبقى الإثارة موجودة في العلاقة. [7]

لجذب برج الحمل، اعتمد الصراحة التامة وكن واثقاً بنفسك. شاركه شغفه بالمغامرة، وامنحه مساحته الخاصة، وقدّر روحه القيادية. ابتعد عن التردد والملل، وكن دائماً متحمساً ومستعداً للتحديات الجديدة بذكاء.

هل الكذب من صفات الحمل؟ هناك العديد من الصفات الإيجابية التي يتمتع بها مواليد برج الحمل، وكما أن هذه الصفات موجودة لديهم فمن الطبيعي أيضًا وجود صفات سلبية يعاني منها أصحاب هذا البرج أو يلاحظها الأشخاص من حولهم مثل قلة الصبر، وعدم التسامح، وتقلب المزاج، والأنانية، وغيرها الكثير من السلبيات التي سنذكرها فيما يلي: [8]

الجشع والأنانية: يهتم بعض مواليد برج الحمل بالمكاسب الشخصية أو سعادته، فقد يكون لا يفكر إلا بنفسه فقط، ولا يهتم إلا بمشاكله الخاصة، وقد يتصرف وفقًا لمصلحته الذاتية في بعض المواقف، لكن قد يغلب عليه طبع الكرم والرحمة في الكثير من الأحيان.

الغرور: قد يكون مواليد برج الحمل متغطرسين ويقللون من احترام الآخرين ويتنمرون عليهم بحسب ما يخدم مصالحهم، ومن ناحية أخرى فإن ثقتهم بنفسهم تجعلهم يتقدمون دون أن يقللوا من شأن الآخرين.

عدائيين: يحب مواليد برج الحمل الخوض في الجدال ودخول حرب وذلك لحاجتهم إلى السيادة لذلك قد يكونوا عدائيين وهذا أمر سلبي قد يؤثر على علاقتهم بالآخرين سلبًا.

يفقدون الإحساس بالآخرين: يتغلب مواليد برج الحمل في العلاقات على كافة التحديات ويمكنهم مهاجمة من حولهم وقهرهم عندما يوقنون بأن هدفهم غير قابل للتحقيق، وبالتالي يصبحون بلا رحمة ويضغطون على من حولهم دون مراعاة لمشاعرهم أو إحساسهم.

لا يملكون الصبر: يتميز مواليد برج الحمل بالتهور وقد تكون هذه الصفة سلبية عندما يتخذون إجراءات أو قرارات سريعة وغير عقلانية دون إدراك العواقب قد تسبب خسارتهم. [9]

يحمل مواليد برج الحمل العديد من الصفات الإيجابية التي سنتعرف عليها فيما يلي: [10]

العزيمة: يمتلك مولود برج الحمل التصميم والإرادة والعزيمة التي تمكنه من تقديم أفضل ما لديه، إذ لا يمكن أن يتخلى مولود برج الحمل عن أي شيء أو التنازل ويكافح من أجل تحقيق جميع أهدافه.

الصدق: برج الحمل في الصداقة يتميز بأنه يتمتع بالشخصية الصادقة دائمًا، إلا أن تقديم آرائه بجرأة قد يسبب له بعض التحديات مع الآخرين ويراه البعض مستفزًا.

الثقة بالنفس: قد تكون ثقة مولود برج الحمل الزائدة سببًا في جعل الناس من حوله تنظر إليه وكأنه شخص متعجرف.

التفاؤل: يميل مولود برج الحمل إلى التفاؤل والسعادة وذلك حتى يتمكن من مواجهة المواقف الصعبة، وقد يجد صعوبة في البقاء غير سعيدًا لفترة طويلة.

العاطفة الشديدة: يركز مواليد هذا البرج على مسار حياته المهنية والعملية ويحب أن يجرب كل ما هو جديد، إلا أنه يحب أن يساعد الآخرين ويقدم لهم العون دون انتظار مقابل.

الشجاعة: يتميز مولود برج الحمل بشجاعته بكافة جوانب حياته، فهو يواجه التحديات دون تردد عندما يتعلق الأمر بمواجهة العقبات والمخاوف والجديدة.

تعرفنا خلال هذا المقال على أبرز صفات برج الحمل الإيجابية والسلبية، فهو شخص طموح وذكي ويمكنه بذل جهد كبير ليصل إلى ما يتمناه، إلا أن السمات السلبية قد تؤثر على نجاحه لذلك يجب عليه أن يكون صبورًا ولا يتهور في اتخاذ القرارات.