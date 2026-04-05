برج الحمل صفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

برج الحمل هو أول برج من الأبراج الإثني عشر في دائرة البروج الفلكية، ويأتي في الفترة من 21 مارس إلى 20 أبريل من كل عام، ويتميز مولود برج الحمل بعدد من الصفات التي تختلف عن باقي الأبراج الأخرى، وفي هذا المقال، نُقدم لك كل ما تود معرفته عن مولود برج الحمل من صفات ومميزات وعيوب ونقاط ضعف وقوة، إلى جانب أبرز الأبراج المتوافقة وغير المتوافقة معه.

يعد برج الحمل أول الأبراج في الدائرة الفلكية، وهو برج ناري يمتد من 21 مارس إلى 19 أبريل. يرمز له بالكبش، ويحكمه كوكب المريخ، مما يمنح مواليده طاقة وحيوية لا تنضب. يتمتع كل برج من الأبراج بصفات معينة تختلف بين الرجل والمرأة والطفل، لذا ستجد فيما يأتي صفات برج الحمل لكل من المرأة والرجل والطفل بالتفصيل: [1]

صفات برج الحمل المرأة

تحظى المرأة من مواليد برج الحمل بالصفات الآتية: [1]

شخصية قوية ومستقلة.

امرأة نشيطة حيوية، وتحب الحياة.

امرأة عاملة وطموحة.

تعتمد على نفسها بشكل كبير.

تمتلك صفات القائد ومن ضمنها الحكمة.

قادرة على إعطاء المقترحات الفعّالة في العمل.

تمتلك موهبة كبيرة.

محبة للأجواء العائلية.

تعتبر الغيرة من الصفات البارزة لدى امرأة برج الحمل، فهي تتمتع بشخصية تمتزج بالعاطفة القوية والحماية.

صفات برج الحمل الرجل

يتصف مواليد برج الحمل الرجل بالصفات الآتية: [1]

طيب القلب ومخلص.

مليء بالطاقة ولديه قوة داخلية تقوده دوماً اإلى نجاحاته.

عنيد ولا يعترف بالخسارة.

عنيف خصوصاً خلال الغضب الشديد.

حاد المزاج.

انتهازي.

شخصية مستبدة.

أنانيّ .

صفات برج الحمل الطفل

يتمتع الطفل من مواليد برج الحمل بالصفات الآتية: [1]

قيادي.

عنيد.

واثق من نفسه.

شقي.

حساس.

يتميز مواليد برج الحمل بعدد من المميزات، إليك أهم ما يميز شخصية مواليد الحمل: [2]

الثقة العالية بالنفس، خاصةً في اتخاذ القرارات المختلفة عن الآخرين.

الروح القيادية، وهذا ما يجعلهم ينجحون في أعمالهم المهنية.

الطاقة الإيجابية؛ فمولود برج الحمل مفعم بالنشاط والحيوية.

الإبداع، وهذا ما يجعلهم يبتكرون طرقاً جديدة لأداء مهماتهم.

الطموح؛ فهم من الأشخاص الذي يصعب إحباطهم.

حب المغامرة، فمولود برج الحمل يحب تجربة كل ما هو جديد.

شخصيات مستقلة تميل إلى الاعتماد على الذات بشكل كبير.

يُعد مولود برج الحمل من الشخصيات التي تضحي في سبيل العائلة، حيث يُمكن الاعتماد عليه حتى لو كان أصغر فرد في العائلة؛ فهو شخص يتحمل المسؤولية، ويدعم أفراد عائلته، ولكنه مع ذلك يواجه مشاكل في التعبير عن رأيه ومشاعره لعائلته، وهذا ما يؤدي إلى وجود مشاكل بينهم. [2]

يواجه مولود برج الحمل في العلاقات مشكلة مع الحب كونه يحتاج إليه بشدة، ولكنه لا يمتلك أدوات الحوار والتواصل التي يحتاجها أي شريك، فهو شخص يُثبت مشاعره بالأفعال وليس بالأقوال، وبالرغم من ذلك، فهو لا يستطيع إنجاح العلاقة مع شريكه، فهو شخص غامض، ويخجل من الاعتراف بالحب والمشاعر. [2]

مولود برج الحمل في العمل يعد شخصاً مهنياً مبتكراً محباً لعمله، كما أنه متفهم لما يدور حوله إن كان رباً للعمل، وسخي مع عماله إن كانوا متفانين ومخلصين في أداء واجباتهم، ولا يستسلم مولود برج الحمل بشكل عام بسهولة، ولا يعرف أيضاً معنى للفشل في حياته المهنية، لذلك فإنه دائماً ما يواصل ويستمر في السعي وراء تحقيق أهدافه. [2]

وفي صدد الحديث عن برج الحمل، إليك أبرز الأبراج التي تتوافق مع الحمل: [3]

برج القوس

العلاقة بين مولود برج القوس والحمل كالقنبلة الموقوتة، من الممكن أن تنفجر بأي لحظة، فعلاقتهما تتصف بالفكاهة والمثالية بشكل قد يقضي على الرومانسية، ولكن كلاهما متوافقان ومتفاهمان وتجمعهما الكثير من الأمور المشتركة، مما يزيد من متانة العلاقة بينهما.

برج الدلو

يجمع كل من برج الحمل والدلو علاقة عاطفية مميزة، عادةً ما تؤدي إلى الزواج إن كانت بين رجل وامرأة، فالعلاقة هنا مثالية، لكل منهما حياته المستقلة، ومساحته الخاصة، كما أنهما يستطيعان فهم بعضهما بعضاً، واكتشاف كل ما هو جديد لحياة ممتعة ومتجددة.

برج الجوزاء

يشترك كل من مواليد برج الحمل والجوزاء في أنهما شخصان عدوانيان يحبان السيطرة على الأمور وقيادتها، وعل الرغم من أن برج الحمل ناري، والجوزاء هوائي، إلا أن علاقتهما العاطفية تكون منسجمة وعلى مستوى عالٍ من التفاهم الفكري، فكلاهما يميل إلى الآخر بطريقة مثيرة وديناميكية.

قد يجد مولود برج الحمل مشكلة في التوافق مع الأبراج الآتية: [3]

برج العذراء

العلاقة بين برج العذراء والحمل علاقة شبه مستحيلة، حتى وإن بذل كل منهما مجهوداً لإنجاحها، فلكل منهما شخصية مختلفة عن الآخر بشكل كامل، ووجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالحب والزواج؛ فمولود برج الحمل يحب الاستقلالية وروح المغامرة، بينما مولود برج العذراء لا يهمه شيئاً سوى القواعد والبروتوكولات، وكما أن الاختلاف بين هذين البرجين يصل إلى حد المعارك، الأمر الذي يزيد العلاقة بينهما سوءاً.

برج العقرب

يُحاول كل من برج العقرب والحمل السيطرة على الآخر بشكل كبير، ويختلف هذان البرجان في كثير من أمور الحياة ومناحيها، إلا أنهما ينجذبان إلى بعضهما بعضاً بشكل كبير، خصوصاً عندما نتكلم عن الانجذاب الجسدي، ولكن بالرغم من ذلك، قد لا تنجح العلاقة بينهما نظراً لكثرة الخلافات بينهما.

برج السرطان

برج السرطان يُعد النقيض لمولود برج الحمل في الفكر والعاطفة، الأمر الذي يجعل علاقتهما تشوبها الكثير من الخلافات، ولكن وبالرغم من ذلك، فقد تنجح العلاقة بينها إن اتفقا على تفهم طبيعة الآخر وتلبية احتياجاته.

تتمثل نقاط الضعف عند مولود برج الحمل فيما يأتي: [3]

برج الحمل عند الغضب تبدأ مظاهر العصبية الزائدة والانفعالات الكثيرة بالظهور عليه.

التردد.

الغيرة الزائدة.

الأنانية.

يتمتع مواليد برج الحمل بشخصية قيادية قوية متفائلة تحمل في طياتها حب الحياة، لكن يوجد هناك بعض من العيوب التي يمتلكها برج الحمل؛ مثل ما يأتي: [3]

يواجه مواليد برج الحمل مشكلة عدم الانضباط والالتزام تجاه المواعيد.

لا يقبل مواليد برج الحمل مناقشة آرائهم مع الآخرين، مع أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بآرائهم فهم مندفعون كثيراً.

تفقد امرأة برج الحمل أعصابها سريعاً ويسهل استفزازها، مما يجعلها تقع في تصرفات تندم عليها لاحقاً.

لا تستطيع امرأة برج الحمل كتم مشاعرها تجاه أمر ما خاصة الكراهية، ويمكن رؤية مشاعرها في ملامحها الحادة ونبرة صوتها العنيفة.

ستجد فيما يأتي بعض أسماء المشاهير برج الحمل:

يتميز مولود برج الحمل بشخصية حيوية تعشق التحدي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على هواياته التي تميل غالباً إلى الإثارة والحركة. وباعتباره أول الأبراج، فهو يمتلك طاقة "المبدئ" الذي يحب تجربة كل ما هو جديد.

الرياضات التنافسية والمغامرة

تتصدر الأنشطة البدنية قائمة هوايات برج الحمل؛ فهو يجد شغفه في تسلق الجبال، الجري، وركوب الدراجات. ولأنه يمتلك روحاً قيادية وتنافسية عالية، يبرع في الفنون القتالية والألعاب التي تتطلب مجهوداً مكثفاً، حيث يفرغ طاقته الزائدة ويحقق الانتصارات التي تغذي شعوره بالفخر.

الاستكشاف والسرعة

يعشق الحمل السفر الاستكشافي والقيادة، خاصة الدراجات النارية أو السيارات السريعة، حيث يشعر بالحرية المطلقة. كما يميل إلى الهوايات التي تتضمن مخاطرة محسوبة مثل القفز المظلي أو الغوص، فكسر الروتين هو وقوده اليومي.

الإبداع اليدوي والعملي

بعيداً عن الملاعب، يمتلك الحمل جانباً إبداعياً عملياً؛ فيستهويه النحت، النجارة، أو حتى الطهي التنافسي. هو لا يحب الهوايات الساكنة التي تتطلب صبراً طويلاً، بل يفضل الأعمال التي تظهر نتائجها بسرعة وتعتمد على مهارة اليد وقوة التركيز.

يتمتع مواليد برج الحمل بصفات مميزة ومختلفة عن الأبراج الأخرى، ويمتلك العديد من المميزات والعيوب ونقاط الضعف والقوة، وبعد أن تعرفت معنا على أهم صفات برج الحمل ومميزاته وعيوبه ومدى توافقه مع الأبراج الأخرى، يمكنك الاطلاع على صفات الأبراج الأخرى ومميزاتها وعيوبها ودرجات التوافق بينها من خلال متابعة قسم الأبراج على ليالينا.