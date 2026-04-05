نعرض لكم الان تفاصيل خبر ما هي سفن الدول الأكثر تضرراً من إغلاق مضيق هرمز؟ من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 12:00 مساءً - سمر السيد_ تواجه شركات الشحن العالمية تداعيات متصاعدة جراء إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، بسبب استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث تكبدت شركات من الإمارات العربية المتحدة، واليونان، والصين، واليابان خسائر كبيرة، وفق بيانات حديثة صادرة عن بلومبرج ومنظمات النقل البحري.

وكشف تقرير نشره موقع “يورو نيوز” أن نحو 670 سفينة شحن علقت خلال الساعات الـ48 الماضية على الجانب الغربي من المضيق، من بينها 120 سفينة مملوكة لشركات مقرها الإمارات العربية المتحدة، ما يمثل نحو 18% من إجمالي السفن المتوقفة.

وجاءت اليونان في المرتبة الثانية من حيث حجم التأثر، إذ تُشغل شركاتها ما لا يقل عن 75 سفينة بضائع في المنطقة منذ بداية الحرب، أي ما يعادل 12% من الإجمالي، من بينها 30 ناقلة نفط وغاز.

في السياق ذاته، تضررت الشركات الصينية بشكل ملحوظ، حيث علقت 74 سفينة تابعة لها، تضم 25 ناقلة نفط وغاز، إضافة إلى سفن حاويات وبضائع جافة، كما طالت الأزمة شركات يابانية تمتلك 39 سفينة، منها 23 ناقلة نفط وغاز، و16 ناقلة لبضائع جافة.

وامتد التأثير إلى دول آسيوية أخرى، إذ سجلت هونغ كونغ 25 سفينة متوقفة منها 13 سفينة لنقل الطاقة و12 سفينة لنقل البضائع الجافة، والهند 24 ناقلة نفط، فيما تمتلك سنغافورة وكوريا الجنوبية 29 و22 سفينة على التوالي، إضافة إلى ثلاث ناقلات غاز مسال كبيرة تابعة لفيتنام.

وبحسب البيانات، جنحت نحو 50 ناقلة نفط عملاقة (VLCCs) و11 ناقلة غاز عملاقة، مع امتلاك كوريا الجنوبية النصيب الأكبر من هذه الناقلات بواقع سبع ناقلات، تليها الصين واليابان بست ناقلات لكل منهما، ثم اليونان بخمس ناقلات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

في المقابل، أشارت شركة الاستخبارات البحرية “Kpler” إلى أن أكثر من 40 عملية عبور من أصل 225 منذ بداية اندلاع الحرب نفذتها سفن إيرانية، في حين تمكنت 20 سفينة صينية و13 هندية من المرور مستفيدة من نظام التدقيق الذي بموجبه تمنح إيران المرور للسفن القادمة من دول تصفها بالدول الصديقة.

وبحسب التقرير، رغم استمرار بعض عمليات العبور، لا تزال مئات السفن متوقفة، وسط ارتفاع حاد في تكاليف التأمين وتزايد المخاطر التي تهدد سلامة الطواقم والبضائع، ما ينذر بتداعيات اقتصادية أوسع على حركة التجارة العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما هي سفن الدول الأكثر تضرراً من إغلاق مضيق هرمز؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.