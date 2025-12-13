رئيس الوزراء: الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي حدث تاريخي فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 04:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي يعد حدثا تاريخيا فى ظل الشراكة التي تعتمد على الثقة والرؤية المشتركة، موضحا أن إقامة المراكز التجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة يعكس دور مصر فى دعم التكامل الاقتصادي والتجاري فى القارة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته فى فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: "مصر تشعر بالفخر من خلال إنشاء مركز التجارة الأفريقي الذي يدعم التواصل القاري وبناء القدرات ويحقق التكامل داخل القارة الأفريقية".