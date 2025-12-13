الرياض - كتبت رنا صلاح - م يقتصر تأهل المنتخب الأردني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025 على المكاسب الفنية والمعنوية، بل حمل معه عوائد مالية ضخمة ستنعش خزينة الاتحاد الأردني لكرة القدم، وتمنح الكرة الأردنية دفعة قوية في مرحلة الإعداد المقبلة.

مكاسب مالية كبيرة للنشامى بعد بلوغ المربع الذهبي

فبوصول "النشامى" رسمياً إلى المربع الذهبي، ضمن المنتخب الحصول على ما لا يقل عن 3.934 مليون دولاروهي جائزة المركز الرابع—مع إمكانية مضاعفة هذا المبلغ في حال الوصول إلى النهائي أو التتويج باللقب.

الجوائز المالية للمراكز الأربعة الأولى:

البطل: 8.943 مليون دولار

الوصيف: 6.081 مليون دولار

المركز الثالث: 4.650 مليون دولار

المركز الرابع: 3.934 مليون دولار

دعم مباشر لمشروع كأس العالم 2026

تأتي هذه المكاسب المالية في توقيت مثالي للكرة الأردنية، إذ ستشكل رافعة أساسية لخطة إعداد المنتخب لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وستوفر هذه العوائد سيولة مالية مهمة لتأمين:

معسكرات تدريبية عالية المستوى

مباريات ودية مع منتخبات عالمية

مكافآت مجزية للاعبين الذين ساهموا في هذا الإنجاز

إنجاز "النشامى" في كأس العرب لم يكن مجرد خطوة رياضية، بل استثمار مالي ومعنوي يعزز طموحات المنتخب في المرحلة المقبلة.