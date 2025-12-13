الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب، وسط حالة ترقب كبيرة تعيشها جماهير "الأخضر" و"النشامى"، في مباراة تُعد فصلًا جديدًا من تاريخ طويل من الندية والتنافس بين المنتخبين.

أرقام تاريخية تسبق قمة السعودية والأردن

وتُظهر الأرقام التاريخية أن المنتخبين يتقاسمان الأفضلية في المواجهات المباشرة، مع تفوق بسيط للسعودية في إجمالي المباريات، مقابل أفضلية واضحة للأردن عند النظر فقط إلى المباريات الرسمية.

تفوق أردني في السجل الرسمي

عند التركيز على المواجهات الرسمية، يتضح أن "النشامى" يملكون اليد العليا، بعدما حققوا 5 انتصارات مقابل فوزين فقط للسعودية وتعادل وحيد، في ثماني مباريات رسمية جمعت الفريقين.

وتشمل هذه المواجهات لقاءات في:

دورة الألعاب العربية 1957 و1976

كأس العرب 1985 و2021

كأس آسيا 2011

تصفيات كأس العالم 2026

ورغم التفوق الأردني في عدد الانتصارات، فإن السعودية سجلت أهدافًا أكثر في المباريات الرسمية (8 مقابل 7)، كما تتفوق أيضًا في إجمالي المواجهات التاريخية بفارق 6 أهداف (19 مقابل 13).

وفي كأس العرب تحديدًا، حققت السعودية فوزًا كبيرًا 4-0 في نسخة 1985، بينما فاز الأردن 1-0 في نسخة 2021.

تقارب تكتيكي وصعوبة متوقعة

تشير التحليلات الفنية إلى أن معظم الانتصارات بين المنتخبين جاءت بفوارق ضئيلة (1-0)، ما يعكس تقاربًا كبيرًا في المستوى التكتيكي واعتمادًا على الانضباط الدفاعي والتفاصيل الصغيرة.

كما أظهرت مواجهات تصفيات كأس العالم 2026 قدرة المنتخبين على الفوز خارج أرضهما وتسجيل أهداف حاسمة، ما يزيد من صعوبة التوقعات قبل مواجهة نصف النهائي.

ويستعد المنتخب الأردني لمواجهة السعودية يوم 15 ديسمبر في قطر، في مباراة يتوقع أن تكون من أقوى مواجهات البطولة.