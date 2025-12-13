العالم اليوم - رغم "جلسة الصلح".. محمد صلاح على دكة البدلاء أمام برايتون

انتم الان تتابعون خبر رغم "جلسة الصلح".. محمد صلاح على دكة البدلاء أمام برايتون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 ديسمبر 2025 04:21 مساءً - وضع المدرب الهولندي آرنه سلوت، النجم المصري محمد صلاح، على دكة البدلاء، في مباراته الأخيرة قبل التوجه إلى أمم إفريقيا، مساء السبت.

وكشف ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية المشاركة أمام برايتون، والتي خلت من اسم صلاح، ولكن اسمه حضر على دكة البدلاء.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد أدرج في تشكيلة ليفربول لمباراة برايتون بالبريميرليغ، السبت، عقب محادثات مع مدربه الهولندي آرني سلوت، وفق ما أفادت تقارير إعلامية بريطانية، وكان الترقب متعلقا بمشاركته كأساسي.

وقالت "بي بي سي" و"سكاي" إن القرار جاء بعد تشاور مباشر بين سلوت وصلاح، مؤكدتين أن المدرب الهولندي شدد على أن مصلحة النادي هي الأساس في أي قرار.

وكان سلوت قد أعلن سابقا أنه سيجري حديثا حاسما مع صلاح صباح الجمعة، بعد أن أثار اللاعب الجدل حول مستقبله في "أنفيلد" عقب جلوسه احتياطيا في ثلاث مباريات متتالية، بينها مواجهة ليدز 3-3، ثم استبعاده من السفر لمواجهة إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا.