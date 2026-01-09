توضيح رسمي من عادل حقي حول وفاة ساندرا حقي نفى الموزع الموسيقي عادل حقي ما تردد في الساعات الماضية حول وفاة ابنته مؤكدا أنه لا يملك أبناء من الأساس وأ إقرأ المزيد

نفى الموزع الموسيقي عادل حقي ما تردد في الساعات الماضية حول وفاة ابنته، مؤكدًا أنه لا يملك أبناء من الأساس، وأن المتوفاة هي ساندرا، ابنة شقيقه، التي يعدها بمرتبة ابنته، بعد حالة من الجدل أثيرت عقب منشور سابق له على موقع "فيسبوك" أدى إلى انتشار معلومات غير دقيقة عبر عدد من المواقع.

أوضح عادل حقي، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، حقيقة الأمر قائلًا: فيديو للتوضيح والقيل والقال، أنا معنديش ولاد، بنت أخويا هي اللي توفيت في الدنمارك، وتوفيت بشكل طبيعي، أنا معنديش ولاد وهي زي بنتي.

وكان عادل حقي قد أعلن في وقت سابق، عبر منشور على "فيسبوك" قبل أن يحذفه، وفاة ساندرا، ونعاها بكلمات مؤثرة كتب فيها: رحلت ابنتي الصغيرة ساندرا، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة للغاية، تسير على خطاي وبتوجيهي، والآن رحلت، رحلت مبكرًا جدًا… وداعًا ساندرا حقي.

وتسبب استخدامه لكلمة "ابنتي" باعتقاد عدد كبير من المتابعين والمواقع الإخبارية أن المتوفاة هي ابنته، ما أدى إلى تداول الخبر على نطاق واسع بصورة غير دقيقة.