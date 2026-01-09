نفى الموزع الموسيقي عادل حقي ما تردد في الساعات الماضية حول وفاة ابنته، مؤكدًا أنه لا يملك أبناء من الأساس، وأن المتوفاة هي ساندرا، ابنة شقيقه، التي يعدها بمرتبة ابنته، بعد حالة من الجدل أثيرت عقب منشور سابق له على موقع "فيسبوك" أدى إلى انتشار معلومات غير دقيقة عبر عدد من المواقع.
أوضح عادل حقي، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، حقيقة الأمر قائلًا: فيديو للتوضيح والقيل والقال، أنا معنديش ولاد، بنت أخويا هي اللي توفيت في الدنمارك، وتوفيت بشكل طبيعي، أنا معنديش ولاد وهي زي بنتي.
وكان عادل حقي قد أعلن في وقت سابق، عبر منشور على "فيسبوك" قبل أن يحذفه، وفاة ساندرا، ونعاها بكلمات مؤثرة كتب فيها: رحلت ابنتي الصغيرة ساندرا، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة للغاية، تسير على خطاي وبتوجيهي، والآن رحلت، رحلت مبكرًا جدًا… وداعًا ساندرا حقي.
وتسبب استخدامه لكلمة "ابنتي" باعتقاد عدد كبير من المتابعين والمواقع الإخبارية أن المتوفاة هي ابنته، ما أدى إلى تداول الخبر على نطاق واسع بصورة غير دقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توضيح رسمي من عادل حقي حول وفاة ساندرا حقي نفى الموزع الموسيقي عادل حقي ما تردد في الساعات الماضية حول وفاة ابنته مؤكدا أنه لا يملك أبناء من الأساس وأ إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.