لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء مباشرة أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن إصابتها بالعصب السابع خلال ظهورها في حلقة من برنامجها لقاء على الهوا عبر قناة إقرأ المزيد

أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن إصابتها بالعصب السابع خلال ظهورها في حلقة من برنامجها "لقاء على الهوا" عبر قناة الشمس.

قالت لقاء سويدان: "بشكر كل الناس اللى وقفت معايا وشكرا لكل دعواتكم، أول مرة اطلع بعد التعب، أنا جالي العصب السابع، واسمحوا ليا إنى أتكلم معاكم على مرضى، لأن أنتم بتشاركوني كل لحظات حياتي، في نجاحي ومسلسلاتي ومسرحياتي والبرنامج، وبتفرحوا معايا بكل حاجة حلوة، حبيت أظهر الجانب الإنساني فيا ليكم، وبدون خجل".

وتابعت لقاء سويدان: احنا بني آدمين وعندنا مشاكلنا الصحية والإنسانية ومحدش يتخيل إنها عندنا، الصورة اللى الناس واخدينها عن الفنانين هي صورة لامعه أوي، والناس بتقول إن لازم الفنانين طول الوقت يكونوا متشافين كدا، بس أنا حبيت أقولكم إن في لحظات ضعف كتير ومرض ويأس بتعدي علينا.

وكشفت لقاء سويدان عن سبب إصابتها بالعصب السابع، قائلة: "المرض اللى جالى بناء على حالة نفسية سيئة مريت بيها، وأنا بكتم وبظهر قوتي ودايما كل اللى حواليا شايفني قوية، وظهرت حملات تشويه ليا وفي ناس كنت بعتبرهم صحابي وقريبين مني ومطلعوش على هذه المكانة، الفترة الزمنية اللى عايشنها الآن هي غريبة جدا، وكلنا بنمر بضغوط، بس الفكرة إننا نتحمل إزاى، وندى الآخرين فرصة يأثروا علينا إزاي".

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان كان مسلسل "الوصفة السحرية" الذي عرض على قناة dmc ومنصة watch it.