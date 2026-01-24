تهدد حياة الأسر.. الخبراء يحذرون من إذابة اللحوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:22 مساءً - تتساءل عدد كبير من السيدات عن أبسط الطرق لإذابة اللحوم، حتى يتمكنون من إعداد أشهى المأكولات في أقل وقت ممكن، ولذلك أدعت إحدى السيدات لطريقة سلسلة لا تستغرق ربع ساعة لإذابة اللوحة.

ألا وهي وضع اللحوم المثلجة بين مقلاتين من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبذلك تذوب اللحوم المجمدة في غضون 15 دقيقة، دون نمو للبكتريا.

لكن إتباع هذه الطريقة بمثابة خطر يهدد حياة الأسرة، وهذا ما حذر منه الخبراء والمختصون، باعتبارها طريقة ليست آمنة لأن ترك اللحوم في درجة حرارة الغرفة يساعد على نمو البكتيريا الضارة.

وقدموا نصيحة للسيدات يتمكنون من خلالها إذابة اللحوم بطريقة آمنة، ألا وهي وضعها في الثلاجة، أو استخدام الميكرويف لإذابة قطع الثلج المتكونة على قطع اللحوم.