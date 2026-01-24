بالفيديو.. رهف القحطاني تروي قصة مؤثرة مع والدتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:22 مساءً - تحدثت رهف القحطاني، مشهورة السناب شات، من خلال استضافتها في برنامج بودكاست بعنوان "يصير خير"، وروت قصة مؤثرة حدثت مع والدتها بسبب هاتف البلاك بيري.

تصريحات رهف القحطاني

أشارت القحطاني من خلال حديثها، "إنها طلبت من والدتها وهي صغيرة بأن تقوم بشراء هاتف بلاك بيري لها ولكنها لم تلبي لها هذا الطلب، مما وصفتها بأنها أمًا ليس كباقي الأمهات"، وبالرغم من تلك الأهانة التي تعرضت لها الأم قامت بإحضار الهاتف مباشرة لرهف، مما شعرت الأخيرة بقسوة الكلام على والدتها وسرعة استجابتها للطلب بالرغم من تلك العبارات.

كما أوضحت رهف بأن أمها كانت تعمل طوال اليوم ثم تعود للمنزل وهي متعبة للغاية، وبالرغم من ذلك كانت تقوم بنفسها بإعداد الطعام ولا تسمح للعاملة بأن تقوم بأي شيء.

فيما أكدت بأن أمها حرصت على شراء أفضل وأجمل الملابس لها وهي صغير، بالرغم من إن راتبها كان بسيط، وأضافت أيضًا خلال حديثها، "بأنها فهمت تقدير وتضحيات والدتها الآن بعدما كبرت، وتتمنى بأن تعوضها عن كل شيء وتقوم بتنفيذ كل ما تتمناه، لأنها لم تحرمها في أي يوم من الأيام بأي شيء".