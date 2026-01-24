القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد سيمبا في أبطال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:22 مساءً - يستضيف نادي الترجي الرياضي التونسي نظيره نادي سيمبا التنزاني مساء اليوم السبت، في مواجهة مرتقبة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

ويسعى شيخ الأندية التونسية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في هذا الدور، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بعد تعادلين في أول جولتين.

في المقابل، يحل سيمبا ضيفاً وهو يتذيل الترتيب بلا نقاط، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تعيد له الأمل في المنافسة.

موعد مباراة الترجي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 24 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد سيمبا

تنقل أحداث اللقاء حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 7، كما تُبث المباراة عبر القناة الوطنية التونسية الأولى من خلال البث الأرضي

وسيتولى المعلق التونسي عصام الشوالي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة.