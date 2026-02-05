رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأخدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 11:19 مساءً - يرتحل متصدر الترتيب نادي الهلال إلى نجران لمواجهة الأخدود في ليلة يرفع فيها الفريقان شعار لا بديل عن النقاط الثلاث، فالهلال الذي اعتلى قمة الدوري برصيد 47 نقطة يجد نفسه تحت ضغط هائل بعد فقدانه لست نقاط كاملة في آخر ثلاث جولات؛ مما جعل المنافس المباشر النصر على بعد خطوة واحدة فقط من الصدارة.

أمام خصم مثل الهلال اليوم يطمح الأخدود القابع في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط لاستغلال عامل الأرض والجمهور على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز لإحداث زلزال كروي يعيد ترتيب الأوراق في ذيل القائمة ويمهد له طريق الهروب من مناطق الخطر.

موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن

تتأهب الصافرة لإعلان انطلاقة هذا الصدام المرتقب مساء اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026 حيث يستضيف الأخدود نظيره الهلال في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

التاسعة والنصف مساءً لمتابعي الدوري السعودي في دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأخدود

أعلنت شبكة قنوات ثمانية عن تخصيص قناة ثمانية 2 لتكون الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباراة الهلال ضد الأخدود، حيث تملك الشبكة الحقوق الحصرية لمسابقات الدوري السعودي.

كيف تشاهد مباراة الهلال ضد الأخدود؟

أتاحت الفرصة للجمهور لمتابعة البث المباشر وبشكل مجاني عبر تطبيقاتها الرسمية ثمانية وجاكو لتسهيل الوصول للحدث من مختلف بقاع العالم.

معلق مباراة الهلال والأخدود

سيكون المشاهدون على موعد مع الإثارة الصوتية بصحبة المعلق مشاري القرني، الذي سيتولى ميكروفون التعليق لوصف أحداث مباراة الهلال ضد الأخدود وتحليل تحركات النجوم فوق أرضية الميدان، ليضيف نكهة خاصة على هذا اللقاء المصيري في مسيرة الهلال نحو الحفاظ على لقبه.