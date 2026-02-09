رسميًا.. نجم الجزائر يختار تمثيل منتخب بلجيكا في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 03:29 مساءً - تلقى ملف المواهب مزدوجة الجنسية في الكرة الجزائرية ضربة جديدة، بعد أن احد اللاعبين قراره بتمثيل منتخب بلجيكا على مستوى الفئات السنية، مفضلًا الانضمام إلى منتخب تحت 17 عامًا بدلًا من مواصلة مشواره مع الخضر.

تحول دولي مفاجئ لـ ريان جارسيا يربك اتحاد الجزائر

وجاء اختيار لاعب جينت البلجيكي ليصدم المتابعين، خصوصًا أن جارسيا سبق له الظهور بقميص المنتخب الجزائري للناشئين، وأعطى انطباعات إيجابية بشأن رغبته في الاستمرار ضمن المشروع الفني للاتحاد الجزائري خلال الفترة الماضية.

اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا شارك في معسكرين سابقين مع منتخب الجزائر للناشئين، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وخاض مواجهتين وديتين أمام كوت ديفوار، ما عزز حينها قناعة الجهاز الفني بإمكانية الاعتماد عليه مستقبلًا.

غير أن التطورات الأخيرة قلبت المشهد، بعدما تلقى دعوة رسمية من الاتحاد البلجيكي وقرر الاستجابة لها.

ومن المنتظر أن يظهر جارسيا بقميص منتخب بلجيكا تحت 17 عامًا في بطولتين وديتين تقامان في إسبانيا، حيث سيخوض المنتخب البلجيكي مباراتين أمام التشيك وهولندا، في أول اختبار حقيقي للاعب ضمن تجربته الدولية الجديدة.

ريان جارسيا يشعل صراع المنتخبات

ينشط جارسيا حاليًا مع فريق الشباب بنادي جينت (تحت 18 عامًا)، ولفت الأنظار بأدائه القوي وقدرته التهديفية العالية، إلى جانب امتلاكه بنية بدنية مميزة رغم صغر سنه، وهو ما جعله محل اهتمام مبكر من كشافي الاتحاد البلجيكي.

ويعيد هذا التحول فتح النقاش حول صراع الاتحادات الأوروبية والأفريقية على استقطاب المواهب المهاجرة، في وقت يبدو فيه المشروع البلجيكي أكثر إقناعًا للاعب في المرحلة الحالية، خاصة مع بدء خطوات دمجه داخل المنظومة القارية.

ورغم انتقاله لتمثيل بلجيكا في الفئات السنية، فإن مستقبله الدولي لا يزال قابلًا للتغيير من الناحية القانونية، إذ تسمح لوائح “فيفا” بإعادة اختيار المنتخب طالما لم يتم تثبيته مع المنتخب الأول رسميًا. ومع ذلك، قد تشكل مشاركاته المقبلة مؤشرًا واضحًا على اتجاهه النهائي، وتُعقّد في الوقت ذاته مهمة الجزائر في استعادته مستقبلًا إذا واصل التدرج داخل المنتخبات البلجيكية.