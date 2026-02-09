رئيس لجنة إدارة غزة: نعمل على خطة مناسبة للإغاثة استعدادا لشهر رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 05:16 مساءً - قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إن عمل اللجنة الدؤوب منذ التوافق عليها عربيا ودوليا وفصائليا كان أول عمل لها أنها وعدت بفتح معبر رفح واليوم أوفينا بالوعد، حيث نطلع اليوم على الإجراءات اللوجستية لتحرك الفلسطينيين ذهابا وإيابا من معبر رفح.

وأضاف خلال لقاء خاص أجراه الإعلامي أحمد أبو زيد من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، "عملنا على خطة مناسبة للإغاثة وإدخال المواد الإغاثية اللازمة وخاصة المواد الصحية والتعليمية الهامة لشعبنا ونعمل مع دول مختلفة من خلال أطر مختلفة استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك".

ووجه الشكر للقيادة المصرية قائلا: "القيادة المصرية مشكورة على هذا العمل الوطني الكبير في الحفاظ على وطنيتنا دائما".

وقال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إن اللجنة التقت عددا من المسافرين والمرضى سواء من الداخلين والخارجين واطمأنت اللجنة على الجميع، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية شقيقة ومع دول غربية صديقة مستعدة لدعم غزة.