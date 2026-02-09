الاحتلال يعتقل 81 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 81 فلسطينياً من الضفةشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات طالت 81 فلسطينيا، بينهم أكثر من 40 عاملا شرق القدس المحتلة، ومناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 20 شخصا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم طفلان وسيدتان، والعشرات من العمال الفلسطينيين في محيط مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين بلدة يعبد جنوب جنين، وستة من محافظة الخليل، بالإضافة لاعتقالها خمسة فلسطينيين بينهم شابة من محافظة نابلس، و3 آخرين خلال اقتحامها حي الطيرة في مدينة رام الله، وقرية الطيبة، شرق رام الله.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.