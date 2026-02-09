تطورات.. الموت يفجع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 05:15 مساءً - توفي صباح اليوم الإثنين الموافق التاسع من شهر فبراير الحالي 2026، جد اللاعب المصري محمد صلاح، ولاعب فريق ليفربول، حيث يستعد حاليًا أهالي قرية نجريج بتشييع الجثمان عقب أداء صلاة الظهر، ومن المقرر بأن يتم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل مواراته الثرى.

وفاة جد محمد صلاح

أعلن عبد العزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، عن وفاة والده، وجاء ذلك من خلال منشور على الفيس بوك، قائلًا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدي في ذمة الله"، ومن المقرر بعد قليل تشييع جنازة الراحل ودفنه في مدافن العائلة بالقرية.

موعد جنازة جد محمد صلاح

أشارت أسرة عبد العزيز البمبي، بأن جنازة الراحل أحمد عبد العزيز البمبي، ستكون بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، وذلك في مسجد موسى الكبير بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون، في محافظة الغربية.

هل سيحضر محمد صلاح جنازة جده؟

في نفس السياق، فأنه لم يتم الكشف عن حضور اللاعب محمد صلاح حتى الآن إلى مصر، وذلك ليتم حضور جنازة جد والدته أحمد البميي، وبالأخص إن اللاعب خاض يوم أمس مباراة هامة أمام فريق مانشستر سيتي، منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والتي انتهت بهدفين لصالح مانشستر مقابل هدف لصالح الريدز.