حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 05:15 مساءً - تحتضن مدينة فيرغانا الأوزبكية مواجهة الجريحين بين ناساف كارشي وضيفه الشرطة العراقي على أرضية ستاد الاستقلال، حيث يدخل الفريقان هذه الموقعة بشعار البحث عن كرامة قارية مفقودة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الشرطة وناساف كارشي يلا شوت بلس بجودة قوية hd

الشرطة يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد نقطة وحيدة واليوم يطمح لكسر حاجز الإخفاقات وتحقيق انتصار شرفي يعوض به مرارة النتائج الماضية، بينما يتشبث ناساف بفرصة اللعب أمام أنصاره للخروج من قاع الترتيب وتدوين أولى نقاطه في مشواره الآسيوي لهذا الموسم.

كما يعول نادي الشرطة في هذه الرحلة على خبرة نجمه محمود المواس ورفاقه لتقديم صورة مغايرة عما ظهر به الفريق في الجولات الست الماضية، لذلك سيكون لقاء اليوم اختبار للروح القتالية للفريق العراقي خارج دياره.

موعد مباراة الشرطة وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة

تنطلق صافرة البداية لهذا اللقاء المرتقب في تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً (16:45) بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، فيما سيكون الموعد عند الثالثة وخمس وأربعين دقيقة (15:45) بتوقيت القاهرة، والخامسة وخمس وأربعين دقيقة (17:45) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة ضد ناساف اليوم

يمكن للمشجعين متابعة أحداث مباراة الشرطة ضد ناساف مباشرة عبر شاشة beIN Sports HD 2 التي تنفرد بنقل منافسات البطولة في المنطقة العربية، حيث ستكون التغطية شاملة لكل كواليس اللقاء من قلب ملعب الاستقلال الذي يتسع لـ 20 ألف متفرج.

معلق مباراة الشرطة وناساف اليوم

كلفت شبكة بي إن سبورتس المعلق عبد الله الغامدي بمهمة الوصف الصوتي على مجريات مباراة الشرطة ضد ناساف اليوم، ليرافق الجماهير في رصد محاولات القيثارة الخضراء لتجاوز عقبة الفريق الأوزبكي الذي يعتمد بشكل كبير على نجمه ساردوربيك باخروموف في الخطوط الأمامية.