حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 10:22 مساءً - يستعد استاد القاهرة الدولي لاستقبال واحدة من أقوى مباريات الجولة الرابعة عشرة في الدوري المصري الممتاز، حيث يصطدم طموح الفارس الأبيض الباحث عن القمة بكبرياء الموج الأزرق السكندري.

رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة يلا شوت بلس بجودة عالية hd اليوم بدون تقطيع في الدوري المصري

يدخل الزمالك اللقاء وهو في وصافة الترتيب برصيد 28 نقطة، منتشيًا بسلسلة من الانتصارات المحلية التي يسعى لتعزيزها تحت قيادة فنية وطنية، كما يحل سموحة ضيفًا ثقيلًا وهو يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة، مما يجعل المواجهة صراعًا مباشرًا على المربع الذهبي.

إذ يفصل بين الفريقين ثلاث نقاط فقط، وهو ما يرفع من حدة التنافس والرغبة في خطف نقاط المباراة كاملة قبل الدخول في معتركات الأدوار الإقصائية للبطولات القارية.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

تتجه أنظار الجماهير إلى العاصمة المصرية مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فهو توقيت ينتظره عشاق ميت عقبة لمواصلة الزحف نحو الصدارة وتضييق الخناق على المنافسين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة اليوم

كالعادة تنفرد شبكة قنوات أون تايم سبورتس بنقل أحداث الدوري المصري، حيث ستبث المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 بجودة عالية، مع تغطية حية من قلب الملعب واستوديو تحليلي يسبق اللقاء لاستعراض نقاط القوة والضعف لدى الفريقين، كما يتاح البث عبر التطبيقات الرقمية الخاصة بالقناة للمتابعة عبر الهواتف الذكية.

من هو معلق مباراة الزمالك وسموحة اليوم؟

أسندت إدارة القناة مهمة الوصف التحليلي والتعليق على هذه المواجهة إلى المعلق الرياضي عصام عبده، الذي سيتولى نقل كواليس اللقاء وتفاعلاته الفنية، ليضفي بصوته لمسة من الحماس على المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين في ظل تقارب النقاط بين الطرفين.

حكم مباراة الزمالك وسموحة اليوم

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي محمد معروف الذي تم اختياره من قبل لجنة الحكام لإدارة هذه المواجهة الحساسة، ويعاونه طاقم يضم أحمد حسام طه وخالد حسين، بينما يتولى إدارة غرفة تقنية الفيديو VAR الحكم عبد العزيز السيد لضمان سير المباراة بأفضل صورة ممكنة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

من المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للزمالك على تشكيلة هجومية يقودها الفلسطيني عدي الدباغ بجانب ناصر منسي وخوان بيزيرا، مع تأمين دفاعي يقوده محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد.

في حين يتولى محمد شحاتة وأحمد حمدي ضبط إيقاع خط الوسط لفرض السيطرة على مجريات اللعب منذ البداية.