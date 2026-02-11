الرياض - كتبت رنا صلاح - أشاد رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، بالإنجازات المتتالية التي حققتها شركة البوتاس العربية، مثمّنًا الجهود الكبيرة والإدارة الحكيمة والملهمة لرئيس مجلس إدارتها، في قيادة واحدة من أبرز المؤسسات الاقتصادية الوطنية.

الهميسات يشيد بإنجازات"البوتاس العربية"

وقال الهميسات إن الرؤية الثاقبة والنهج الإداري الرشيد أسهما في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ما انعكس إيجابًا على مكانة الأردن على الخريطة الاقتصادية العالمية، وأدى إلى تحقيق نتائج مالية متميزة عززت تنافسية الشركة عالميًا، ووسّعت حضورها في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن نجاح “البوتاس العربية” في اختراق أصعب الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوروبي، يؤكد كفاءة الإدارة وحرصها على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفة، مشيرًا إلى مساهمة الشركة وشركاتها التابعة والحليفة بأكثر من 1.3 مليار دولار في احتياطي العملات الأجنبية للمملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

ولفت الهميسات إلى الدور المحوري للشركة في رفد خزينة الدولة من خلال الضرائب وعوائد التعدين وأجور الامتياز والموانئ، فضلًا عن دعم الصادرات الوطنية وتعزيز متانة الاقتصاد، إلى جانب إسهاماتها البارزة في مشاريع المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وتمكين الشباب في مختلف المحافظات.

وأكد الهميسات اعتزاز كتلة حزب مبادرة النيابية بهذه النجاحات الوطنية، متمنيًا لإدارة الشركة دوام التقدم والتميز، ومشددًا على أهمية مواصلة البناء على هذه الإنجازات لخدمة الاقتصاد الوطني.