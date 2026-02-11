ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 11:15 مساءً - حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب الإسماعيلي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، ليواصل الأحمر ضغطه في سباق المنافسة على صدارة الترتيب.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

سجل التونسي محمد علي بن رمضان الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 31، قبل أن يعزز ياسين مرعي التقدم بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، ليرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

نتيجة مباراة بيراميدز ضد إنبي

عاد بيراميدز إلى طريق الانتصارات بعدما حقق فوزًا صعبًا على إنبي بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة ذاتها، ليصل رصيده إلى 31 نقطة من 15 مباراة، محافظًا على موقعه ضمن الثلاثة الأوائل في جدول الترتيب، في ظل منافسة قوية مع الأهلي والزمالك.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري حاليًا برصيد 35 نقطة من 16 مباراة، محتفظًا بالصدارة بفارق مريح نسبيًا رغم انتصاري الأهلي وبيراميدز.

ومن المنتظر أن تُستكمل مباريات الجولة بمواجهة مرتقبة بين الزمالك وسموحة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر، لمواصلة الصراع على قمة الدوري.

ترتيب الدوري المصري