رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وفد شركة هواوي لبحث أوجه التعاون لتعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يستعرض إنجازات الرقمنة والتطبيقات الذكية في نظام التأمين الصحي الشامل.. وأبرزها إنشاء 6 مليون ملف إلكتروني وميكنة 100% من منشآت طب الأسرة في محافظات التأمين الصحي الشامل.. وإصدار 50 مليون وصفة طبية إلكترونية و3.1 مليون صورة أشعة موثقة ضمن جهود التحول الرقمي للخدمات الصحية بهيئة الرعاية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع هواوي في تطوير البنية التحتية الرقمية للمستشفيات التابعة للهيئة وتكنولوجيا المستشفيات الذكية .. ودعم الاستراتيجيات المستقبلية للهيئة لرقمنة الخدمات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتدريب وتناقل الخبرات .. أبرز مجالات التعاون

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع هواوي خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الصحة الإلكترونية بما تمتلكه من حلول تكنولوجية متطورة

نائب شركة هواوي يستعرض الحلول الرقمية لتطوير خدمات الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ويشيد بالتوجه الاستراتيجي لهيئة الرعاية الصحية نحو الرقمنة وتطوير البنية التحتية الرقمية واستخدام الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية

في إطار تطوير منظومة التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي..

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسيد إيريك تشوانغ، نائب رئيس شركه هواوي انتربريس مصر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون بمجال رقمنة الخدمات الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

واستهل رئيس هيئة الرعاية الصحية، اللقاء باستعراض إمكانات الهيئة وجهودها في مجال الرقمنة والطب الاتصالي على مدار 5 سنوات هم عمر منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إنشاء 6مليون ملف الكتروني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وميكنة 100% من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان».

لافتًا إلى إصدار 50مليون وصفة طبية إلكترونية للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل، وتوثيق 3.1 مليون صورة أشعة الكترونيًا، فضلًا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الذكية في التطبيب عن بعد والتشخيص عن بعد، والاستفادة منها بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

فيما استمع رئيس الهيئة إلى عرض تقديمي عن خدمات شركة هواوي وأبرز حزم الخدمات الالكترونية والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، سواء التجهيزات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تطوير مفهوم الرعاية الصحية الرقمية.

ووأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أبرز مجالات التعاون مع هواوي لدعم الاستراتيجيات المستقبلية للهيئة لرقمنة الخدمات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والاستفادة من خبراتهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للمستشفيات التابعة للهيئة وتكنولوجيا المستشفيات الذكية فضلًا عن تناقل الخبرات في مجال التدريب.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لبحث التعاون مع شركة هواوي، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى حجم أعمالها ودورها الكبير في تطوير التطبيقات التكنولوجية المتعلقة بالرعاية الصحية، لافتًا أن التعاون مع هواوي خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الصحة الإلكترونية بما تمتلكه من حلول تكنولوجية متطورة.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس شركة هواوي انتربريس مصر، عن رغبته في استمرار التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتقديم كافة الخدمات الخاصة بتطوير البنية التحتية الرقمية ، بما يساهم في الإرتقاء بالخدمات الصحية، مثنيًا على التوجه الاستراتيجي للهيئة للتحول الرقمي للخدمات الصحية، والذي يعكس تطور الفكر الإداري لقطاع خدمات الرعاية الصحية بها، والرؤية المستقبلية لاستخدام التكنولوجيا الصحية بشكل كبير، كما يعبر عن إدراك هيئة الرعاية الصحية للمستجدات العالمية في تطور طرق وأشكال تقديم الرعاية الصحية.

هذا وشمل الحضور من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشرون الفنية، واللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للتكنولوجيا الصحية والطب الاتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى المهندس مصطفى صادق معوض، استشاري نظم المعلومات والرقمنة بإدارة مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة.

فيما شمل وفد شركة هواوي مصر كل من تريستين وليد، رئيس قطاع السلامة العامة، والسيد ليمين رئيس قطاع الصحة، والسيد محمد أسامة، والأستاذة روان العوضي مدراء قطاع الصحة بالشركة، والسيد نادر نلسن والسيد أسامة طمان مدراء حلول بشركة هواوي مصر، والأستاذ مدحت محمود مدير الحلول الذكية بشركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا.