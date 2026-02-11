حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 11:15 مساءً - في معقل السيتيزنز وبين جدران ملعب الاتحاد، تتجدد طموحات كتيبة بيب جوارديولا حين تستقبل فولهام في سهرة كروية إنجليزية خالصة ضمن الجولة السادسة والعشرين، حيث يدخل مانشستر سيتي المواجهة وهو يضع نصب عينيه صدارة البريميرليج محتلًا الوصافة برصيد 50 نقطة، بعد توهج نجمه المصري عمر مرموش الذي بات ركيزة أساسية بجوار السفاح إيرلينج هالاند.

رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام يلا شوت بلس بجودة قوية واضحة دون تقطيع أو تأخير

يحل فولهام ضيفًا اليوم لا يستهان به في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، فيأمل في استغلال أي ثغرة دفاعية لإحراج أصحاب الأرض والعودة بنتيجة إيجابية تُحسن موقعه في وسط الجدول؛ مما يجعلنا أمام مباراة تجمع بين رغبة البطل في فرض الهيمنة وطموح الضيوف في قلب التوقعات.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية لهذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، الموافق 11 فبراير 2026، بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون المتابعون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موعد مع البث الحصري والحي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1، التي تخصص تغطية شاملة لهذا الصدام الإنجليزي الكبير.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم؟

أوكلت شبكة القنوات القطرية مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وفولهام للمعلق الرياضي حفيظ دراجي، الذي سيصحبكم عبر حنجرته لنقل أدق تفاصيل اللقاء وصراعاته التكتيكية على بساط ملعب الاتحاد، ليضفي لمسته الخاصة على مواجهة هالاند ومرموش ضد دفاعات الكوتاجرز.

حكم مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام

يقود المواجهة تحكيميًا الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، الذي سيحاول ضبط إيقاع اللعب في واحدة من المباريات التي تتسم بالسرعة والقوة البدنية العالية، خاصة مع سعي السيتي لحسم الأمور مبكرًا لتجنب أي مفاجآت قد تعطل مسيرة الفريق نحو القمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد فولهام

من المنتظر أن يدخل بيب جوارديولا اللقاء بتشكيلة مرعبة هجوميًا، حيث: